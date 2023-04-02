Небольшая и интересная коллекция: в харьковском экопарке назвали дату открытия

В экопарке под Харьковом 1 июня откроется первая локация – “Долина альпак”. Это относительно небольшая территория, которая ко Дню защиты детей будет полностью разминирована.

Посещение этой локации будет полностью безопасным, утверждают в пресс-службе экопарка.

“Уже готовим наших животных к возвращению домой. Нежные миролюбивые альпаки, одни из лучших терапевтических животных, и небольшая, но интересная и разнообразная зооколлекция будут встречать гостей”, — делится пресс-служба.

Добираться в экопарк можно будет так же, как и до войны – на бесплатном автобусе.

Напомним, в середине марта харьковчан и гостей города призвали не посещать экопарк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.