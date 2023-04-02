Небольшая и интересная коллекция: в харьковском экопарке назвали дату открытия
Фото: экопарк
В экопарке под Харьковом 1 июня откроется первая локация – “Долина альпак”. Это относительно небольшая территория, которая ко Дню защиты детей будет полностью разминирована.
Посещение этой локации будет полностью безопасным, утверждают в пресс-службе экопарка.
“Уже готовим наших животных к возвращению домой. Нежные миролюбивые альпаки, одни из лучших терапевтических животных, и небольшая, но интересная и разнообразная зооколлекция будут встречать гостей”, — делится пресс-служба.
Добираться в экопарк можно будет так же, как и до войны – на бесплатном автобусе.
Напомним, в середине марта харьковчан и гостей города призвали не посещать экопарк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 15:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом 1 июня откроется первая локация – “Долина альпак”. Это относительно небольшая территория, которая ко Дню защиты детей будет полностью разминирована.".