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Небольшая и интересная коллекция: в харьковском экопарке назвали дату открытия

Общество 15:01   02.04.2023
Елена Нагорная
Небольшая и интересная коллекция: в харьковском экопарке назвали дату открытия Фото: экопарк

В экопарке под Харьковом 1 июня откроется первая локация – “Долина альпак”. Это относительно небольшая территория, которая ко Дню защиты детей будет полностью разминирована.

Посещение этой локации будет полностью безопасным, утверждают в пресс-службе экопарка.

“Уже готовим наших животных к возвращению домой. Нежные миролюбивые альпаки, одни из лучших терапевтических животных, и небольшая, но интересная и разнообразная зооколлекция будут встречать гостей”, — делится пресс-служба.

Добираться в экопарк можно будет так же, как и до войны – на бесплатном автобусе.

Напомним, в середине марта харьковчан и гостей города призвали не посещать экопарк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 15:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом 1 июня откроется первая локация – “Долина альпак”. Это относительно небольшая территория, которая ко Дню защиты детей будет полностью разминирована.".