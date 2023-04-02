Невелика, але цікава колекція: у харківському екопарку назвали дату відкриття

В екопарку під Харковом 1 червня відкриється перша локація – “Долина альпак”. Це відносно невелика територія, яка до Дня захисту дітей буде повністю розмінована.

Відвідування цієї локації буде повністю безпечним, стверджують у пресслужбі екопарку.

“Вже готуємо наших тварин до повернення додому. Ніжні миролюбні альпаки, одні з найкращих терапевтичних тварин, та невелика, але цікава та різноманітна зооколекція зустрічатимуть гостей”, — ділиться пресслужба.

Добиратися до екопарку можна буде так само як і до війни – на безкоштовному автобусі.

Нагадаємо, у середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати екопарк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.