Невелика, але цікава колекція: у харківському екопарку назвали дату відкриття
В екопарку під Харковом 1 червня відкриється перша локація – “Долина альпак”. Це відносно невелика територія, яка до Дня захисту дітей буде повністю розмінована.
Відвідування цієї локації буде повністю безпечним, стверджують у пресслужбі екопарку.
“Вже готуємо наших тварин до повернення додому. Ніжні миролюбні альпаки, одні з найкращих терапевтичних тварин, та невелика, але цікава та різноманітна зооколекція зустрічатимуть гостей”, — ділиться пресслужба.
Добиратися до екопарку можна буде так само як і до війни – на безкоштовному автобусі.
Нагадаємо, у середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати екопарк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 15:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом 1 червня відкриється перша локація – “Долина альпак”. Це відносно невелика територія, яка до Дня захисту дітей буде повністю розмінована.".