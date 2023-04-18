У харківському екопарку показали локацію, яка відкриється 1 червня (відео)

В екопарку під Харковом готують до відкриття першу локацію “Долина альпак”. Її облаштовують на відкритій території, яка до 1 червня буде повністю перевірена саперами, повідомив засновник ландшафтного парку Олександр Фельдман.

“Те, з чого розпочинається реконструкція парку – ми відкриваємо 1 червня “Долину альпак”. Це перша експозиція, яка буде після розмінування, після повернення частини наших тварин. Тому ми на всіх чекаємо, чекаємо на дітлахів. Буде контактний дворик. Це перша частина й одразу, як ми запустимо її, почнемо займатися другою частиною”, – сказав Фельдман.

Як уточнили у пресслужбі екопарку, протягом літа для безпечного відвідування планується підготувати кілька локацій.

Відео: харківський екопарк

Нагадаємо, в екопарку 1 червня анонсували відкриття першої локації “Долина альпак”. У середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати ландшафтний парк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.