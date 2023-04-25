В екопарку заявили, що розмінування першої локації майже завершено (відео)
Сапери завершують розмінування території “Долини альпак” в екопарку під Харковом, відкриття якої анонсували на 1 червня, повідомили у пресслужбі ландшафтного парку.
“Усе буде ще неодноразово перевірено та переперевірено. Але ми вже сьогодні можемо впевнено сказати, що підготовка першого нашого об’єкта до відкриття йде за планом”, — пише пресслужба.
На відео можна побачити, як сапери витягають із землі залишки ворожих снарядів, а співробітники екопарку приводять до ладу територію.
Відео: Facebook харківського екопарку
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Нагадаємо, в екопарку анонсували відкриття першої локації “Долина альпак” на 1 червня. У середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати ландшафтний парк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 23:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери завершують розмінування території “Долини альпак” в екопарку під Харковом, відкриття якої анонсували на 1 червня, повідомили у пресслужбі ландшафтного парку.".