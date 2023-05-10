У харківський екопарк повернули альпак та інших тварин (відео)

На території локації “Долина альпак” в екопарку під Харковом, яку планують відкрити 1 червня, поселили перших тварин: альпак, кіз, коней та поні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ландшафтного парку.

У публікації йдеться, що локація повністю розмінована, завершується благоустрій.

Відео: Facebook екопарку

У день відкриття гостей обіцяють пригостити польовою кашею, плануються різноманітні програми для дітей та дорослих.

Нагадаємо, в екопарку анонсували відкриття першої локації “Долина альпак” на 1 червня. У середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати ландшафтний парк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.