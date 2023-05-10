У харківський екопарк повернули альпак та інших тварин (відео)
На території локації “Долина альпак” в екопарку під Харковом, яку планують відкрити 1 червня, поселили перших тварин: альпак, кіз, коней та поні.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ландшафтного парку.
У публікації йдеться, що локація повністю розмінована, завершується благоустрій.
Відео: Facebook екопарку
У день відкриття гостей обіцяють пригостити польовою кашею, плануються різноманітні програми для дітей та дорослих.
Нагадаємо, в екопарку анонсували відкриття першої локації “Долина альпак” на 1 червня. У середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати ландшафтний парк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 23:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території локації “Долина альпак” в екопарку під Харковом, яку планують відкрити 1 червня, поселили перших тварин: альпак, кіз, коней та поні.".