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В Долине альпака харьковского экопарка обещают бесплатные обеды в выходные

Общество 07:45   29.02.2024
Оксана Горун
В Долине альпака харьковского экопарка обещают бесплатные обеды в выходные Скриншот

Первая из локаций экопарка, которую восстановили после начала полномасштабного вторжения — Долина альпака — «заработала с удвоенной силой».

«Наша Долина альпака не просто возобновила свою работу после зимних каникул, но и заработала с удвоенной силой. Здесь вы можете не только получить удовольствие от прогулки по природе, полюбоваться разнообразными животными и покормить и побаловать представителей контактной группы — альпака, овец, козочек и т.д. — но и бесплатно полакомиться в выходные вкусными и питательными обедами от наших шеф-поваров!» — сообщила пресс-служба экопарка.

Напомним, добраться в экопарк можно на бесплатных автобусах, которые курсируют с площади Свободы.

 Читайте также: Редкого осла привезли в экопарк под Харьковом: он один такой в Украине (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первая из локаций экопарка, которую восстановили после начала полномасштабного вторжения — Долина альпака — «заработала с удвоенной силой»".