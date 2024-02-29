В Долине альпака харьковского экопарка обещают бесплатные обеды в выходные
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Первая из локаций экопарка, которую восстановили после начала полномасштабного вторжения — Долина альпака — «заработала с удвоенной силой».
«Наша Долина альпака не просто возобновила свою работу после зимних каникул, но и заработала с удвоенной силой. Здесь вы можете не только получить удовольствие от прогулки по природе, полюбоваться разнообразными животными и покормить и побаловать представителей контактной группы — альпака, овец, козочек и т.д. — но и бесплатно полакомиться в выходные вкусными и питательными обедами от наших шеф-поваров!» — сообщила пресс-служба экопарка.
Напомним, добраться в экопарк можно на бесплатных автобусах, которые курсируют с площади Свободы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: долина альпака, новости Харькова, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первая из локаций экопарка, которую восстановили после начала полномасштабного вторжения — Долина альпака — «заработала с удвоенной силой»".