В Долине альпака харьковского экопарка обещают бесплатные обеды в выходные

Первая из локаций экопарка, которую восстановили после начала полномасштабного вторжения — Долина альпака — «заработала с удвоенной силой».

«Наша Долина альпака не просто возобновила свою работу после зимних каникул, но и заработала с удвоенной силой. Здесь вы можете не только получить удовольствие от прогулки по природе, полюбоваться разнообразными животными и покормить и побаловать представителей контактной группы — альпака, овец, козочек и т.д. — но и бесплатно полакомиться в выходные вкусными и питательными обедами от наших шеф-поваров!» — сообщила пресс-служба экопарка.

Напомним, добраться в экопарк можно на бесплатных автобусах, которые курсируют с площади Свободы.