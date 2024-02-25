Редкого осла привезли в экопарк под Харьковом: он один такой в Украине (видео)

Единственный в Украине представитель очень редкой породы ослов Пуату поселился в региональном ландшафтном парке под Харьковом.

Как отмечают в пресс-службе экопарка, вскоре ожидают прибытия еще нескольких животных, а в будущем планируется создание фермы самых больших и длинношерстных представителей этого вида.

«Они обязательно станут любимцами детей, ведь кроме яркой внешности имеют еще и добродушный и веселый характер», — уверены в экопарке.

Видео: Facebook экопарка