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Редкого осла привезли в экопарк под Харьковом: он один такой в Украине (видео)

Общество 20:42   25.02.2024
Елена Нагорная
Редкого осла привезли в экопарк под Харьковом: он один такой в Украине (видео)

Единственный в Украине представитель очень редкой породы ослов Пуату поселился в региональном ландшафтном парке под Харьковом.

Как отмечают в пресс-службе экопарка, вскоре ожидают прибытия еще нескольких животных, а в будущем планируется создание фермы самых больших и длинношерстных представителей этого вида.

«Они обязательно станут любимцами детей, ведь кроме яркой внешности имеют еще и добродушный и веселый характер», — уверены в экопарке.

Видео: Facebook экопарка

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 20:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Единственный в Украине представитель очень редкой породы ослов Пуату поселился в региональном ландшафтном парке под Харьковом".