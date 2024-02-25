Редкого осла привезли в экопарк под Харьковом: он один такой в Украине (видео)
Единственный в Украине представитель очень редкой породы ослов Пуату поселился в региональном ландшафтном парке под Харьковом.
Как отмечают в пресс-службе экопарка, вскоре ожидают прибытия еще нескольких животных, а в будущем планируется создание фермы самых больших и длинношерстных представителей этого вида.
«Они обязательно станут любимцами детей, ведь кроме яркой внешности имеют еще и добродушный и веселый характер», — уверены в экопарке.
Видео: Facebook экопарка
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Единственный в Украине представитель очень редкой породы ослов Пуату поселился в региональном ландшафтном парке под Харьковом".