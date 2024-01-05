Первых обезьян вернули в экопарк под Харьковом (видео)

В региональный ландшафтный парк под Харьковом начали возвращать человекообразных обезьян. В свой вольер уже заехали шимпанзе.

«Все вы помните, насколько тяжело мы их вывозили из-под обстрелов страшной весной 2022-го. К сожалению, выжили тогда не все — погиб шимпанзе и две девочки-орангутаны… Просто чудо, что жертв не было больше, ведь «прилетало» тогда много раз в день», — пишет пресс-служба экопарка в Facebook.

С тех пор эвакуированных обезьян содержат в Харьковском зоопарке, некоторые животные дали потомство. В экопарке отметили, что продолжат возвращать приматов.

Видео: пресс-служба экопарка