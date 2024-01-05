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Первых обезьян вернули в экопарк под Харьковом (видео)

Общество 10:22   05.01.2024
Елена Нагорная
Первых обезьян вернули в экопарк под Харьковом (видео)

В региональный ландшафтный парк под Харьковом начали возвращать человекообразных обезьян. В свой вольер уже заехали шимпанзе.

«Все вы помните, насколько тяжело мы их вывозили из-под обстрелов страшной весной 2022-го. К сожалению, выжили тогда не все — погиб шимпанзе и две девочки-орангутаны… Просто чудо, что жертв не было больше, ведь «прилетало» тогда много раз в день», — пишет пресс-служба экопарка в Facebook.

С тех пор эвакуированных обезьян содержат в Харьковском зоопарке, некоторые животные дали потомство. В экопарке отметили, что продолжат возвращать приматов.

Видео: пресс-служба экопарка

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 10:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В региональный ландшафтный парк под Харьковом начали возвращать человекообразных обезьян. В свой вольер уже заехали шимпанзе.".