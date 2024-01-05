Первых обезьян вернули в экопарк под Харьковом (видео)
В региональный ландшафтный парк под Харьковом начали возвращать человекообразных обезьян. В свой вольер уже заехали шимпанзе.
«Все вы помните, насколько тяжело мы их вывозили из-под обстрелов страшной весной 2022-го. К сожалению, выжили тогда не все — погиб шимпанзе и две девочки-орангутаны… Просто чудо, что жертв не было больше, ведь «прилетало» тогда много раз в день», — пишет пресс-служба экопарка в Facebook.
С тех пор эвакуированных обезьян содержат в Харьковском зоопарке, некоторые животные дали потомство. В экопарке отметили, что продолжат возвращать приматов.
Видео: пресс-служба экопарка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обезьяны, Харьков., экопарк;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 10:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В региональный ландшафтный парк под Харьковом начали возвращать человекообразных обезьян. В свой вольер уже заехали шимпанзе.".