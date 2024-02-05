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Білих тигрів повернули в харківський екопарк: кого ще привезуть весною (відео)

Суспільство 12:46   05.02.2024
Вікторія Яковенко
Білих тигрів повернули в харківський екопарк: кого ще привезуть весною (відео)

До екопарку під Харковом повернули ще одних «вимушених переселенців» – двох білих тигрів – хлопчика і дівчинку.

«На черзі – ще двоє звірів, двоє братів. А до весни ми плануємо привезти ще групу великих хижаків, зокрема, на радість дітлахам, їхніх улюбленців – тигренят», – зазначають у пресслужбі парку.

Там також розповіли, що відновили ще не всі вольєри, а також не завершили повноцінне розмінування території екопарку. Однак, продовжують працювати, щоб повністю відновитися та повернути усіх тварин.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 12:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До екопарку під Харковом повернули ще одних «вимушених переселенців» – двох білих тигрів – хлопчика і дівчинку.".