Білих тигрів повернули в харківський екопарк: кого ще привезуть весною (відео)

До екопарку під Харковом повернули ще одних «вимушених переселенців» – двох білих тигрів – хлопчика і дівчинку.

«На черзі – ще двоє звірів, двоє братів. А до весни ми плануємо привезти ще групу великих хижаків, зокрема, на радість дітлахам, їхніх улюбленців – тигренят», – зазначають у пресслужбі парку.

Там також розповіли, що відновили ще не всі вольєри, а також не завершили повноцінне розмінування території екопарку. Однак, продовжують працювати, щоб повністю відновитися та повернути усіх тварин.