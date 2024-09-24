Когда в Украину придет похолодание: синоптик назвала ориентировочную дату

Ощутимое похолодание в Украине, ориентировочно, следует ожидать 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Кому-то даже сейчас не хватает тепла, кто-то радуется солнцу, кто-то жалуется на сухую погоду, кто-то ждет хотя бы точку дождей, кому-то слабый ветер не подходит. У нас в Украине – прекрасный умеренно-континентальный климат (еще на юге Крыма – субтропический), один из самых благоприятных для жизни человека. Другого предложить не могу», – написала Диденко.