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Когда в Украину придет похолодание: синоптик назвала ориентировочную дату

Украина 13:38   24.09.2024
Виктория Яковенко
Когда в Украину придет похолодание: синоптик назвала ориентировочную дату Фото: Наталья Диденко

Ощутимое похолодание в Украине, ориентировочно, следует ожидать 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Кому-то даже сейчас не хватает тепла, кто-то радуется солнцу, кто-то жалуется на сухую погоду, кто-то ждет хотя бы точку дождей, кому-то слабый ветер не подходит. У нас в Украине – прекрасный умеренно-континентальный климат (еще на юге Крыма – субтропический), один из самых благоприятных для жизни человека. Другого предложить не могу», – написала Диденко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ощутимое похолодание в Украине, ориентировочно, следует ожидать 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко, сообщила синоптик Наталья Диденко.".