Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала орієнтовну дату

Відчутне похолодання в Україні, орієнтовно, слід чекати 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Комусь навіть зараз не вистачає тепла, хтось радіє тривалому сонцю, хтось скаржиться на суху погоду, хтось чекає хоча б крапочку дощів, комусь слабкий вітер не підходить. У нас в Україні – чудовий помірно-континентальний клімат (ще на півдні Криму – субтропічний), один із найсприятливіших для життя людини. Іншого запропонувати не можу», – написала Діденко.