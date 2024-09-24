Live
  • Вт 24.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.36
  • EUR 45.99

Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала орієнтовну дату

Україна 13:38   24.09.2024
Вікторія Яковенко
Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала орієнтовну дату Фото: Наталка Діденко

Відчутне похолодання в Україні, орієнтовно, слід чекати 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Комусь навіть зараз не вистачає тепла, хтось радіє тривалому сонцю, хтось скаржиться на суху погоду, хтось чекає хоча б крапочку дощів, комусь слабкий вітер не підходить. У нас в Україні – чудовий помірно-континентальний клімат (ще на півдні Криму – субтропічний), один із найсприятливіших для життя людини. Іншого запропонувати не можу», – написала Діденко.

Читайте також: Тепло і без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 24 вересня

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району
Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району
24.09.2024, 07:20
Переслідував ексдружину: на Харківщині чоловіка забрали медики (фото)
Переслідував ексдружину: на Харківщині чоловіка забрали медики (фото)
24.09.2024, 14:17
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
23.09.2024, 08:23
Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
24.09.2024, 08:50
Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала орієнтовну дату
Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала орієнтовну дату
24.09.2024, 13:38
Обов’язкову евакуацію оголосили з частини громади на Харківщині
Обов’язкову евакуацію оголосили з частини громади на Харківщині
24.09.2024, 13:17

Новини за темою:

21:10
Літня спека та настирливий вітер: погода в Харкові й області на 16 вересня
14:16
Ураган у Харкові валив дерева: одне впало на зупинку транспорту (фото)
15:44
У Харкові замінили прапор України: пояснення мерії (фото)
13:48
У суботу в Харкові та області буде небезпечно: синоптики попередили про шквал
09:59
Погіршення погоди на Харківщині: патрульні закликають бути особливо обережними

Ви читали новину: «Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала орієнтовну дату»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відчутне похолодання в Україні, орієнтовно, слід чекати 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.".