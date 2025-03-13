Скільки будинків знесуть в Харкові: Терехов назвав попередні цифри

Про підсумки свого закордонного відрядження, роботу диференційованої системи тривог та цифри руйнувань розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

Він нагадав, що у місті внаслідок обстрілів армії РФ розтрощено близько 8200 будинків.

«Я був у відрядженні. З Європейським інвестиційним банком ми зацікавлені в тому, щоб створити програму соціального житла. Ми дуже просунулись цього тижня у напрямку створення соціального житла. Дуже важливо залучати інвестиції, важливо залучати будівельні компанії, і можливості інвесторів, міжнародних фінансових інститутів. Над цим ми працюємо, у нас є чіткий план дій», – зазначив Терехов.

За його попередніми даними, 30 будинків у Харкові не підлягають відновленню, тож їх мають знести. Натомість побудують нові житлові доми для містян, пообіцяв міський голова.

Терехов також розповів і про роботу диференційованої системи тривоги.

«Починаючи з 22 лютого, коли ми запустили диференційовану систему повітряних тривог ми скоротили час тривог на 35 годин. Це великий показник», – констатував мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»