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Скільки будинків знесуть в Харкові: Терехов назвав попередні цифри

Суспільство 13:21   13.03.2025
Вікторія Яковенко
Скільки будинків знесуть в Харкові: Терехов назвав попередні цифри Скриншот

Про підсумки свого закордонного відрядження, роботу диференційованої системи тривог та цифри руйнувань розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

Він нагадав, що у місті внаслідок обстрілів армії РФ розтрощено близько 8200 будинків.

«Я був у відрядженні. З Європейським інвестиційним банком ми зацікавлені в тому, щоб створити програму соціального житла. Ми дуже просунулись цього тижня у напрямку створення соціального житла. Дуже важливо залучати інвестиції, важливо залучати будівельні компанії, і можливості інвесторів, міжнародних фінансових інститутів. Над цим ми працюємо, у нас є чіткий план дій», – зазначив Терехов.

За його попередніми даними, 30 будинків у Харкові не підлягають відновленню, тож їх мають знести. Натомість побудують нові житлові доми для містян, пообіцяв міський голова.

Терехов також розповів і про роботу диференційованої системи тривоги.

«Починаючи з 22 лютого, коли ми запустили диференційовану систему повітряних тривог ми скоротили час тривог на 35 годин. Це великий показник», – констатував мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 13:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підсумки свого закордонного відрядження, роботу диференційованої системи тривог та цифри руйнувань розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".