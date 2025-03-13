Скільки будинків знесуть в Харкові: Терехов назвав попередні цифри
Про підсумки свого закордонного відрядження, роботу диференційованої системи тривог та цифри руйнувань розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
Він нагадав, що у місті внаслідок обстрілів армії РФ розтрощено близько 8200 будинків.
«Я був у відрядженні. З Європейським інвестиційним банком ми зацікавлені в тому, щоб створити програму соціального житла. Ми дуже просунулись цього тижня у напрямку створення соціального житла. Дуже важливо залучати інвестиції, важливо залучати будівельні компанії, і можливості інвесторів, міжнародних фінансових інститутів. Над цим ми працюємо, у нас є чіткий план дій», – зазначив Терехов.
За його попередніми даними, 30 будинків у Харкові не підлягають відновленню, тож їх мають знести. Натомість побудують нові житлові доми для містян, пообіцяв міський голова.
Терехов також розповів і про роботу диференційованої системи тривоги.
«Починаючи з 22 лютого, коли ми запустили диференційовану систему повітряних тривог ми скоротили час тривог на 35 годин. Це великий показник», – констатував мер.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підсумки свого закордонного відрядження, роботу диференційованої системи тривог та цифри руйнувань розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".