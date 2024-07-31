У всіх районах Харкова проходять перевірки: доступні об’єкти нанесуть на мапу

Інтерактивну мапу доступності Харкова для всіх людей, незалежно від віку, статі чи стану здоров’я, планують розробити до кінця поточного року.

У Харкові є чимало об’єктів, які вже відповідають нормам безбар’єрності, заявляє директор департаменту інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища міськради Юрій Шпарага.

«Проблема в тому, що про них мало хто знає. Тому було вирішено створити мапу доступності. Відкривши її, можна буде побачити реальну картину доступності в Харкові», – розповів він.

За його словами, у кожному районі створили робочі групи, які вже перевіряють на відповідність нормам безбар’єрності заклади торгівлі та побутового обслуговування, лікарні, банки, готелі, установи соцзахисту населення тощо. Усі об’єкти, які пройдуть цю перевірку, позначать на інтерактивній мапі. Крім того, за допомогою сервісу можна буде дізнатися, де курсують тролейбуси та автобуси з низькою підлогою.

Об’єкти, які не відповідають нормам, планують внести до окремого реєстру та надалі розробити програму з подолання бар’єрів у Харкові.

Нагадаємо, департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища створили у структурі Харківської міськради 2 липня.