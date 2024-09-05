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Терехов встретился с мэром Парижа: что обсуждали

Мир 10:41   05.09.2024
Оксана Горун
Терехов встретился с мэром Парижа: что обсуждали Фото: Игорь Терехов/telegram

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что провел «очень продуктивную» встречу с мэром Парижа Анн Идальго.

«Мы начали наш разговор с обсуждения общих направлений безбарьерности и возможностей украинских городов обеспечить права лиц с инвалидностью в контексте восстановления. Это особенно актуально для нас сейчас, когда мы работаем над восстановлением Харькова. Коллеги из Парижа также представили свою стратегию доступности, что было очень интересно и полезно», — написал Терехов в telegram 5 сентября.

Мэр Харькова напомнил, что недавно в исполкоме горсовета создали новый департамент — инклюзивной доступности и безбарьерной среды.

«Сейчас наш новосозданный департамент активно работает над наполнением интерактивной карты «Харьков доступен». Эта карта станет важным инструментом для информирования общества о состоянии доступности и безбарьерности объектов городской инфраструктуры», — отметил мэр Харькова.

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Он пообещал использовать при создании безбарьерного пространства в Харькове «как собственные наработки, так и лучшие мировые практики».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 10:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что провел «очень продуктивную» встречу с мэром Парижа Анн Идальго".