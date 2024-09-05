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Терехов зустрівся з мером Парижа: що обговорювали

Політика 10:41   05.09.2024
Оксана Горун
Терехов зустрівся з мером Парижа: що обговорювали Фото: Ігор Терехов/телеграм

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив , що провів “дуже продуктивну” зустріч із мером Парижа Анн Ідальго.

“Ми розпочали нашу розмову з обговорення загальних напрямків безбар’єрності та можливостей українських міст забезпечити права осіб з інвалідністю в контексті відновлення. Це особливо актуально для нас зараз, коли ми працюємо над відбудовою Харкова. Колеги з Парижа також представили свою стратегію з доступності, що було дуже цікаво та корисно”, – написав Терехов у телеграмі 5 вересня.

Мер Харкова нагадав, що нещодавно у виконкомі міськради створили новий департамент – інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища.

“Зараз наш новостворений департамент активно працює над наповненням інтерактивної карти «Харків доступний». Ця карта стане важливим інструментом для інформування громади про стан доступності та безбар’єрності об’єктів міської інфраструктури”, – зазначив мер Харкова.

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Він пообіцяв використовувати при створенні безбар’єрного простору в Харкові “як власні напрацювання, так і найкращі світові практики”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 10:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив , що провів “дуже продуктивну” зустріч із мером Парижа Анн Ідальго".