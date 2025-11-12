В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини

Нещодавно росіяни заявили, що ЗС РФ захопили східну частину Куп’янська. Однак в Інституті вивчення війни (ISW) назвали цю інформацію непідтвердженою.

“Пов’язаний із Кремлем російський блогер стверджував, що повідомлення про просування російських військ у східному Куп’янську, на Садове та у напрямку Куп’янська-Вузлового (обидва на південь від Куп’янська) не підтверджені”, – зазначили аналітики.

Крім того, з’явилася інформація про те, що росіяни просунулися на Великобурлуцькому напрямку і тепер перебувають між Одрадним та Бологівкою. Раніше ця територія вважалася “сірою зоною”, яка не була під контролем ЗСУ чи росіян.

“ISW оцінює, що ця подія не змінила контроль над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також ворог стверджував, що окупанти просунулися у південній частині Вовчанська та біля Синельникового. Але ці дані виявилися фейковими.