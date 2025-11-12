В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини
Нещодавно росіяни заявили, що ЗС РФ захопили східну частину Куп’янська. Однак в Інституті вивчення війни (ISW) назвали цю інформацію непідтвердженою.
“Пов’язаний із Кремлем російський блогер стверджував, що повідомлення про просування російських військ у східному Куп’янську, на Садове та у напрямку Куп’янська-Вузлового (обидва на південь від Куп’янська) не підтверджені”, – зазначили аналітики.
Крім того, з’явилася інформація про те, що росіяни просунулися на Великобурлуцькому напрямку і тепер перебувають між Одрадним та Бологівкою. Раніше ця територія вважалася “сірою зоною”, яка не була під контролем ЗСУ чи росіян.
“ISW оцінює, що ця подія не змінила контроль над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Також ворог стверджував, що окупанти просунулися у південній частині Вовчанська та біля Синельникового. Але ці дані виявилися фейковими.
Читайте також: «Якщо Донбас впаде, агресія РФ звернеться до Харкова»: реакція РНБО на паніку
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 07:19;