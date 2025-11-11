«Якщо Донбас впаде, агресія РФ звернеться до Харкова»: реакція РНБО на паніку

Путін хоче захопити всю Україну, але наміри та можливості – це різні речі, вкотре наголосив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко після шквалу публікацій у телеграмі щодо планів глави Кремля стосовно окремих міст та регіонів.

“Якщо Донбас впаде, агресія Росії звернеться до другого за величиною міста України: Харкова”, – зокрема заявив Джек Волтінг, старший науковий співробітник з питань сухопутних воєн у Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні, в колонці американського журналу про міжнародні відносини Foreign Affair.

За оцінкою Волтінга, Росія хоче підкорити Україну у три фази, лише перша з яких передбачає реальні бойові дії.

«По-перше, Москва прагне окупувати або знищити достатню кількість української території, щоб забезпечити економічну життєздатність того, що залишилося, лише за її згоди. Російські планувальники оцінюють, що цього можна досягти, якщо Росія утримуватиме чотири області, які вона вже анексувала, та додасть Харківську, Миколаївську та Одеську, що фактично відріже Україну від Чорного моря. За цих умов Кремль прагнутиме припинення вогню, вважаючи, що зможе перейти до другої фази, на якій він використовуватиме економічні важелі та політичну війну, підкріплену загрозою повторного вторгнення, щоб встановити контроль над Києвом. На третьому етапі Росія поглине Україну у свою орбіту подібно до Білорусі. Однак наразі Росії ще далеко до досягнення першого з цих етапів», — зазначив аналітик і констатував, що ця зима може стати вирішальною.

Після великої кількості цитувань цієї публікації в українських телеграм-каналах щодо планів глави Кремля висловився керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“путін хоче захопити…” – і понеслися новини про назви міст. Вкотре продублюю – він хоче захопити всю Україну. Але хотіти і могти – різні речі. Його нездатність залежить переважно від нас. Тому сьогодні найважливіше завдання – це займатися війною. На полі бою, в армії, когнітивною і кібервійною, різними її складовими. Бо це – виживання”, – наголосив Коваленко.