Стрілянина у центрі Харкова: поліція розпочала перевірку, що відомо (відео)
Правоохоронці проводять перевірку за фактом конфлікту в Шевченківському районі Харкова.
Вранці у місцевих телеграм-каналах повідомляли, що інцидент стався на вулиці Сумській. У пабліках стверджували, що п’яні чоловіки «щось не поділили» та «відкрили стрілянину в повітря».
Відео: телеграм-канал “Харків 1654”
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка.
«У ході конфлікту один з учасників здійснив кілька пострілів у повітря з предмета, схожого на пістолет. Внаслідок події ніхто не постраждав», – розповіли правоохоронці.
Копи уточнили, що повідомлення про інцидент отримали ввечері 30 березня. Поліцейські кажуть: вже встановили учасників події та вилучили травматичний пістолет.
Щодо одного з чоловіків склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.
Також правоохоронці вирішують питання про притягнення до відповідальності 55-річного чоловіка, який, за даними слідства, здійснив стрілянину, за ст. 174 (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУпАП.
Читайте також: Небезпечні види боєприпасів виявили на Харківщині: подробиці від Синєгубова
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 16:02;