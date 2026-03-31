Стрілянина у центрі Харкова: поліція розпочала перевірку, що відомо (відео)

Правоохоронці проводять перевірку за фактом конфлікту в Шевченківському районі Харкова.

Вранці у місцевих телеграм-каналах повідомляли, що інцидент стався на вулиці Сумській. У пабліках стверджували, що п’яні чоловіки «щось не поділили» та «відкрили стрілянину в повітря».

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка.

«У ході конфлікту один з учасників здійснив кілька пострілів у повітря з предмета, схожого на пістолет. Внаслідок події ніхто не постраждав», – розповіли правоохоронці.

Копи уточнили, що повідомлення про інцидент отримали ввечері 30 березня. Поліцейські кажуть: вже встановили учасників події та вилучили травматичний пістолет.

Щодо одного з чоловіків склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Також правоохоронці вирішують питання про притягнення до відповідальності 55-річного чоловіка, який, за даними слідства, здійснив стрілянину, за ст. 174 (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУпАП.