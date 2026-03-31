Стрельба в центре Харькова: полиция начала проверку, что известно (видео)

Общество 16:02   31.03.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители проводят проверку по факту конфликта в Шевченковском районе Харькова.

Утром в местных Telegram-каналах сообщали, что инцидент произошел на улице Сумской. В пабликах утверждали, что пьяные мужчины «что-то не поделили» и «открыли стрельбу в воздух».

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, при совместном употреблении алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора.

«В ходе конфликта один из участников произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет. В результате происшествия никто не пострадал», — рассказали правоохранители.

Копы уточнили, что уведомление об инциденте получили вечером 30 марта. Полицейские говорят: уже установили участников происшествия и изъяли травматический пистолет.

В отношении одного из мужчин составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.

Также правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности 55-летнего мужчину, который, по данным следствия, совершил стрельбу, по ст. 174 (стрельба из огнестрельного, холодного металлического или пневматического оружия в населенных пунктах и ​​в неотведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) КУоАП.

Стрельба в центре Харькова: полиция начала проверку, что известно (видео)
