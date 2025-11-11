«Если Донбасс падет, агрессия РФ обратится к Харькову»: реакция СНБО на панику
Путин хочет захватить всю Украину, но намерения и возможности – это разные вещи, в очередной раз подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко после шквала публикаций в Telegram о планах главы Кремля в отношении отдельных городов и регионов.
«Если Донбасс падет, агрессия России обратится ко второму по величине городу Украины: Харькову», — в частности заявил Джек Уолтинг, старший научный сотрудник по вопросам сухопутных войн в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне, в колонке американского журнала о международных отношениях Foreign Affair.
По оценке Уолтинга, Россия хочет подчинить Украину в три фазы, только первая из которых предусматривает реальные боевые действия.
«Во-первых, Москва стремится оккупировать или уничтожить достаточное количество украинской территории, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность того, что осталось, только с ее согласия. Российские планировщики оценивают, что этого можно достичь, если Россия будет удерживать четыре области, которые она уже аннексировала, и добавит Харьковскую, Николаевскую и Одесскую, что фактически отрежет Украину от Черного моря. В этих условиях Кремль будет стремиться к прекращению огня, считая, что сможет перейти ко второй фазе, на которой он будет использовать экономические рычаги и политическую войну, подкрепленную угрозой повторного вторжения, чтобы установить контроль над Киевом. На третьем этапе Россия поглотит Украину в свою орбиту подобно Беларуси. Однако пока России еще далеко до достижения первого из этих этапов», — отметил аналитик и констатировал, что эта зима может стать решающей.
После большого количества цитирований этой публикации в украинских Telegram-каналах о планах главы Кремля высказался руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«путин хочет захватить…» — и понеслись новости о названиях городов. Еще раз повторю — он хочет захватить всю Украину. Но хотеть и мочь — разные вещи. Его неспособность зависит преимущественно от нас. Поэтому сегодня самая важная задача — это заниматься войной. На поле боя, в армии, когнитивной и кибервойне, различными ее составляющими. Потому что это — выживание», — подчеркнул Коваленко.
