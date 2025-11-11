Количество военных РФ в Купянске назвали в Группировке объединенных сил 📹

Непосредственно в городе Купянск Харьковской области находится до сотни российских военных, сообщил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«По последним данным, непосредственно в городе находится менее сотни человек. Буду округлять. Проблема в том, что поступают немного разные заявления, но непосредственно на территории города, в северных районах, именно столько. Просто есть еще прилегающие местности, это во-первых. Есть постоянные попытки заходить новыми группами, это во-вторых», — пояснил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, российские военные продолжают пытаться продвигаться небольшими пехотными группами от дома к дому на юг города, уничтожая украинские позиции дронами. Силы обороны уничтожают дронами российские позиции и наступающих военных РФ.

«Там идут бои непосредственно в городе. Там есть россияне на северных окраинах города. И там есть украинцы в городе в целом. Город сам по себе изолирован. Изолирован от логистических путей большим количеством дронов с одной и с другой стороны. Поэтому как-то туда что-то доставлять — это задача со звездочкой, которую нужно выполнять, но она объективно затруднена. Параллельно россияне пытаются вытеснить украинские войска с левого, восточного берега реки Оскол. Это как раз это давление на Купянск-Узловой, чтобы можно было зайти в Купянск еще с другой стороны. Но именно сейчас это им не удается, они несут потери», — рассказал Трегубов.