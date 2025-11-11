Что сейчас происходит в Купянске и Волчанске, рассказал Трегубов (видео)

В северных районах Купянска оккупанты пытаются удерживать позиции. Тем временем в Волчанске враг идет с севера и хочет охватить город с западной стороны, сообщил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«До Купянска очень сложно добраться логистически. Это касается и наших сил и врага. Каждая попытка попасть туда – это задача со звездочкой, даже если мы говорим о пехотной группе. Если мы говорим о каком-то транспорте – тем более. Дронов очень много. Поэтому главное сейчас напряжение ложится на плечи штурмовой пехоты с обеих сторон, и на эффективность работы БПЛАшников. Также есть определенный фактор авиации и ударов КАБами, в частности, это вообще проблема в Харьковском регионе, потому что он очень близок к территории РФ. Тем не менее сейчас очень много держится на отваге и эффективности действий украинской пехоты», — отметил Трегубов.

В Волчанске, продолжает он, разрушена большая часть построек. Трегубов объяснил, как это влияет на боевые действия.

«Поэтому вопрос в том – где держать позиции вообще. Россияне наступают на уже разрушенную территорию, украинские войска таким же образом обороняют территорию, на которой уже и особо негде поставить укреп. Просто постоянно наносятся удары, в том числе удары КАБами. Им немного помешала ситуация с дамбой, она действительно их задержала, но она их не остановила. Сейчас они несут больше потерь, чем было, потому что сейчас уже нет явления так называемой «зеленки», но тем не менее это не полностью их останавливает», — подытожили в Группировке объединенных сил.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»