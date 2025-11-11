Live

Що зараз відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів Трегубов (відео)

Записано 13:49   11.11.2025
Вікторія Яковенко
У північних районах Куп’янська окупанти намагаються утримувати позиції. Тим часом у Вовчанську ворог йде з півночі та хоче охопити місто з західної сторони, повідомив в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«До Куп’янська дуже складно дістатися логістично. Це стосується і наших сил, і ворога. Кожна спроба туди потрапити – це завдання із зірочкою, навіть якщо ми говоримо про піхотну групу. Якщо ми говоримо про якийсь транспорт – тим більше. Дронів дуже багато. Тому головна зараз напруга лягає на плечі штурмової піхоти з обох боків, і на ефективність роботи БпЛАшників. Також є певний фактор авіації і ударів КАБами, зокрема, це взагалі є проблемою в Харківському регіоні, бо він дуже близько до території РФ. Тим не менш, зараз дуже багато тримається на відвазі та ефективності дій української піхоти», – зазначив Трегубов.

У Вовчанську, продовжує він, зруйнована більша частина будівель. Трегубов пояснив, як це впливає на бойові дії.

«Тому питання в тому – де тримати позиції взагалі. Росіяни наступають на територію, яка вже зруйнована, українські війська таким же чином обороняють територію, на якій вже і особливо немає де поставити укріп. Просто постійно наносяться удари, в тому числі удари КАБами. Їм трішки завадила ситуація з дамбою, вона справді їх затримала, але вона їх не зупинила. Зараз вони несуть більше втрат, ніж було, бо зараз вже немає явища так званої «зеленки», але тим не менш, це не повністю їх зупиняє», – підсумували в Угрупованні об’єднаних сил.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

