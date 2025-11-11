Кількість військових РФ у Куп’янську назвали в Угрупованні об’єднаних сил 📹

Безпосередньо у місті Куп’янськ Харківської області перебуває до сотні російських військових, повідомив в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“За останніми даними, безпосередньо в місті знаходиться менш ніж сотня осіб. Буду округляти. Проблема в тому, що поступають трішки різні заяви, але безпосередньо на території міста, у північних районах, саме стільки. Просто є ще прилеглі місцевості, це по-перше. Є постійні спроби заходити новими групами, це по-друге”, – пояснив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За його словами, російські військові продовжують намагатись просуватися невеликими піхотними групами від будинку до будинку на південь міста, знищуючи українські позиції дронами. Сили оборони знищують дронами російські позиції й військових РФ, що наступають.

“Там ідуть бої безпосередньо в місті. Там є росіяни на північних околицях міста. І там є українці в місті в цілому. Місто саме по собі ізольоване. Ізольоване від логістичних шляхів великою кількістю дронів з одного і з іншого боків. Тому якось туди щось доправляти – це завдання з зірочкою, яке треба виконувати, але воно об’єктивно ускладнене. Паралельно росіяни намагаються витіснити українські війська з лівого, східного берега річки Оскіл. Це якраз цей тиск на Куп’янськ-Вузловий, щоб можна було зайти до Куп’янська ще з іншого боку. Але саме на зараз це їм не вдається, вони несуть втрати”, – розповів Трегубов.