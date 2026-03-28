У росіян “перезмінка”: події на фронті на Харківщині описали в ЗСУ (відео)

“Тиск мінімальний”, російська армія “чекає зеленки”. А в Куп’янську кілька десятків окупантів ховаються під завалами. Про ситуацію на фронті розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у нацмарафоні.

“Така “перезмінка”, тому що зараз росіяни вичерпали весь наступальний потенціал своєї зимової кампанії та готуються до весняної. Проводять відповідні переміщення, переміщують людей до Луганської області, на безпосередньо російські території на відновлення. І хочуть відновити сили до того моменту, коли піде конкретно “зеленка”. Зараз тиск мінімальний. Навіть на Вовчанському напрямку, який я вважаю трішечки проблемним. Він давно проблемний, кілька років проблемний – з того часу, коли росіяни безпосередньо увійшли та знищили північні райони Вовчанська. Зараз ми можемо говорити про те, що є певна оперативна пауза. І ця оперативна пауза – це вичікування того моменту, коли інфільтраційні дії стануть значно більш ефективними за рахунок того, що на деревах буде листя, дрони будуть менш ефективні, значить піхота зможе більш ефективно “проповзати” та залазити на українські позиції“, – поділився прогнозом Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також повідомив, що в Куп’янську, попри “плач” російських воєнкорів, залишаються живі оккупанти. Їх близько двох десятків.

“Це люди, які сидять здебільшого під завалами в одній конкретній точці. Там у центрі, де лікарня, дещо північніше від центру. Чому їх вирішили оголосити загиблими? Ну, певно, тому що вже не бачать шансів їх врятувати. Та вирішили для того, щоб зайвий раз не датувати власне населення, сказати, що там уже всі мертві. І можна завдавати ударів по місту більш активно. Бо ніхто не буде вити, що “там наші хлопці”, бо хлопці офіційно вже мертві. Хоча неофіційно вони там ще якось тримаються, в тих підвалах. Я не знаю, чесно кажучи, скільки це займе. Скоріше за все, небагато. Бо просто якщо раніше забезпечення йшло повітряним мостом, коли там була висотка, то зараз, коли там від тої висотки залишилися руїни, там навряд чи можна можна буде ефективно скидати припаси та ефективно підбирати ті припаси, вилізати без того, щоб тебе просто не накривали на місці. Тому тут ми кажемо вже про залишкові моменти“, – зазначив спікер.

Щодо східного плацдарму ЗСУ на лівобережжі Осколу, то там росіяни діють активно. Але досягти Куп’янська-Вузлового їм не вдається.

“Вони десь в районі Ківшарівки зазвичай знаходять свою смерть. Ну, інколи до неї доповзають, інколи не доповзають. А це все ж таки навіть не околиці міста, це селище за містом“, – пояснив Трегубов.