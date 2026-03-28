У россиян «пересменка»: события на фронте на Харьковщине описали в ВСУ (видео)

«Давление минимальное», российская армия «ждет зеленки». А в Купянске пара десятков оккупантов прячется под завалами. О ситуации на фронте рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в нацмарафоне.

«Такая «пересменка», потому что россияне исчерпали весь наступательный потенциал своей зимней кампании и готовятся к весенней. Проводят соответствующие перемещения, перемещают людей в Луганскую область, непосредственно на российские территории на восстановление. И хотят восстановить силу до того момента, когда пойдет «зеленка». Сейчас давление минимальное. Даже на Волчанском направлении, которое я считаю немного проблемным. Оно давно проблемное, несколько лет проблемное – с того времени, когда россияне напрямую вошли и уничтожили северные районы Волчанска. Сейчас мы можем говорить о том, что есть оперативная пауза. И эта оперативная пауза – это выжидание того момента, когда инфильтрационные действия станут значительно более эффективными за счет того, что на деревьях будут листья, дроны будут менее эффективны, а значит, пехота сможет более эффективно «проползать» и залезать на украинские позиции», — поделился прогнозом Трегубов.

Он также сообщил, что в Купянске, несмотря на «плач» российских военкоров, остаются живые окупанты. Их порядка двух десятков.

«Это люди, сидящие в большинстве своем под завалами в одной конкретной точке. Там в центре, где больница, несколько севернее центра. Почему их решили объявить погибшими? Ну, вероятно, потому что уже не видят шансов их спасти. Решили, чтобы для того, чтобы лишний раз не раздражать собственное население, сказать, что там уже все мертвы. И можно наносить удары по городу более активно. Ибо никто не будет выть, что «там наши ребята», потому что ребята официально уже мертвы. Хотя неофициально они там еще как-то держатся в подвалах. Я не знаю, честно говоря, сколько это займет. Скорее всего, немного. Потому что если раньше обеспечение шло по воздушному мосту, когда там была высотка, то сейчас, когда там от той высотки остались руины, там вряд ли можно будет эффективно сбрасывать припасы и эффективно подбирать припасы, вылезать без того, чтобы тебя просто не накрывали на месте. Поэтому мы говорим уже об остаточных моментах», — отметил спикер.

Что касается восточного плацдарма ВСУ на левобережье Оскола, то там россияне действуют активно. Но достичь Купянска-Узлового им не удается.

«Они где-то в районе Ковшаровки обычно находят свою смерть. Ну, иногда до нее доползают, иногда не доползают. А это все-таки, это даже не окраины города, это поселок за городом», — пояснил Трегубов.