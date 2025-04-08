Работа в Харькове: вакансия в КП, предлагают льготы на коммуналку

КП «Благоустройство» г. Харькова» приглашает на работу, передает Харьковский горсовет.

В частности, коммунальщики ищут работника по комплексной уборке территории частного сектора в Холодногорском районе.

«Предлагают официальное трудоустройство, своевременную выплату заработной платы и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обязанности — уборка придомовых территорий, детских площадок, мостиков и переходов», — сообщили в мэрии.

Подробности по телефону: (097) 678-33-33.