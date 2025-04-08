Работа в Харькове: вакансия в КП, предлагают льготы на коммуналку
КП «Благоустройство» г. Харькова» приглашает на работу, передает Харьковский горсовет.
В частности, коммунальщики ищут работника по комплексной уборке территории частного сектора в Холодногорском районе.
«Предлагают официальное трудоустройство, своевременную выплату заработной платы и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обязанности — уборка придомовых территорий, детских площадок, мостиков и переходов», — сообщили в мэрии.
Подробности по телефону: (097) 678-33-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммуналка, КП, новости Харькова, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 14:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Благоустройство» г. Харькова» приглашает на работу, передает Харьковский горсовет.".