Синегубов: возможно будут эвакуировать всех гражданских, ситуация в области
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о темпах эвакуации на Харьковщине, а также – о планах, касательно вывоза людей на безопасные территории.
Накануне из населенных пунктов Купянской и Боровской громады вывезли 100 людей, сегодня планируют эвакуировать еще 250 жителей, отметил Синегубов.
«Приоритет – левый берег Оскола, потому что там уже в результате обстрелов отсутствуют коммуникации – теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Должны из тех территорий вывезти примерно 2,5 тысячи человек. Если брать всю эвакуацию, которая проводится на Харьковщине, то план на сегодняшний день – почти 10,5 тысяч человек. В том числе – и по Боровскому направлению Изюмского района. Там у нас объявлена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми. 134 семьи с детьми должны эвакуировать. Далее будем принимать решение, учитывая военную обстановку, о возможной полной эвакуации гражданского населения», – отметил начальник ХОВА.
Синегубов добавил, что на данный момент отказываются выезжать преимущественно пожилые люди. Однако с ними постоянно работают соответствующие службы, чтобы те все же переехали в безопасные населенные пункты. Чаще всего люди эвакуируются в Харьков, но при желании жителей, их могут доставить в любой регион Украины, объяснил начальник ХОВА.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: синегубов, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 11:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о темпах эвакуации на Харьковщине, а также – о планах касательно вывоза людей на безопасные территории. ".