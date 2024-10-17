Синегубов: возможно будут эвакуировать всех гражданских, ситуация в области

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о темпах эвакуации на Харьковщине, а также – о планах, касательно вывоза людей на безопасные территории.

Накануне из населенных пунктов Купянской и Боровской громады вывезли 100 людей, сегодня планируют эвакуировать еще 250 жителей, отметил Синегубов.

«Приоритет – левый берег Оскола, потому что там уже в результате обстрелов отсутствуют коммуникации – теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Должны из тех территорий вывезти примерно 2,5 тысячи человек. Если брать всю эвакуацию, которая проводится на Харьковщине, то план на сегодняшний день – почти 10,5 тысяч человек. В том числе – и по Боровскому направлению Изюмского района. Там у нас объявлена ​​обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми. 134 семьи с детьми должны эвакуировать. Далее будем принимать решение, учитывая военную обстановку, о возможной полной эвакуации гражданского населения», – отметил начальник ХОВА.

Синегубов добавил, что на данный момент отказываются выезжать преимущественно пожилые люди. Однако с ними постоянно работают соответствующие службы, чтобы те все же переехали в безопасные населенные пункты. Чаще всего люди эвакуируются в Харьков, но при желании жителей, их могут доставить в любой регион Украины, объяснил начальник ХОВА.