Выехала сотня людей, среди них – дети: темпы эвакуации на Харьковщине
Вследствие усиления мер по эвакуации из Купянского и Боровского направления уже выехала сотня людей, среди них – трое детей.
О темпах эвакуации сообщили в пресс-службе ХОВА. На данный момент люди выезжают из таких громад:
– Кондрашовская — 2
– Купянская — 65
– Куриловская -23
– Петропавловская – 5
– Боровская –5.
Напомним, 15 октября на Совете обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления, в том числе – и самого Купянска. В свою очередь, начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что ситуация на этом направлении ухудшается – усилились обстрелы, разрушена критическая инфраструктура. По его словам, на данный момент у жителей есть последний шанс выехать в безопасные места.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: обстрелы, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 09:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие усиления мер по эвакуации из Купянского и Боровского направления уже выехала сотня людей, среди них – трое детей.".