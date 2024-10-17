Выехала сотня людей, среди них – дети: темпы эвакуации на Харьковщине

Вследствие усиления мер по эвакуации из Купянского и Боровского направления уже выехала сотня людей, среди них – трое детей.

О темпах эвакуации сообщили в пресс-службе ХОВА. На данный момент люди выезжают из таких громад:

– Кондрашовская — 2

– Купянская — 65

– Куриловская -23

– Петропавловская – 5

– Боровская –5.

Напомним, 15 октября на Совете обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления, в том числе – и самого Купянска. В свою очередь, начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что ситуация на этом направлении ухудшается – усилились обстрелы, разрушена критическая инфраструктура. По его словам, на данный момент у жителей есть последний шанс выехать в безопасные места.