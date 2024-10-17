Виїхала сотня людей, серед них – діти: темпи евакуації на Харківщині

Внаслідок посилення заходів щодо евакуації з Куп’янського та Борівського напрямку вже виїхала сотня людей, серед них – троє дітей.

Про темпи евакуації повідомили у пресслужбі ХОВА. Наразі люди виїжджають із таких громад:

– Кіндрашівська – 2

– Купʼянська – 65

– Курилівська -23

– Петропавлівська – 5

– Борівська -5.

Нагадаємо, 15 жовтня на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього цивільного населення із громад Куп’янського напрямку, у тому числі – й із самого Куп’янська. Своєю чергою начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ситуація на цьому напрямку погіршується – посилилися обстріли, зруйнована критична інфраструктура. За його словами, тепер мешканці мають останній шанс виїхати в безпечні місця.