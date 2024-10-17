Виїхала сотня людей, серед них – діти: темпи евакуації на Харківщині
Внаслідок посилення заходів щодо евакуації з Куп’янського та Борівського напрямку вже виїхала сотня людей, серед них – троє дітей.
Про темпи евакуації повідомили у пресслужбі ХОВА. Наразі люди виїжджають із таких громад:
– Кіндрашівська – 2
– Купʼянська – 65
– Курилівська -23
– Петропавлівська – 5
– Борівська -5.
Нагадаємо, 15 жовтня на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього цивільного населення із громад Куп’янського напрямку, у тому числі – й із самого Куп’янська. Своєю чергою начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ситуація на цьому напрямку погіршується – посилилися обстріли, зруйнована критична інфраструктура. За його словами, тепер мешканці мають останній шанс виїхати в безпечні місця.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: евакуація, обстріли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 09:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок посилення заходів щодо евакуації з Куп’янського та Борівського напрямку вже виїхала сотня людей, серед них – троє дітей.".