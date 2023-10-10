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Теорема Пифагора, найденая на глиняной табличке, на 1000 лет старше Пифагора

Мир 15:21   10.10.2023
Оксана Якушко
Теорема Пифагора, найденая на глиняной табличке, на 1000 лет старше Пифагора

Ученые установили, что известную каждому школьнику теорему Пифагора придумал не он, и ее лишь приписывают математику, сообщает IFLScience.

Хотя Пифагор был важной исторической фигурой в развитии математики, он не нашел уравнение (a 2 + b 2 = c 2 ). На самом деле существует древняя вавилонская табличка (под броским названием IM 67118), где теорема Пифагора используется для определения длины диагонали внутри прямоугольника.

Табличку, вероятно, использовали для обучения, и датируется она 1770 годом до нашей эры – за более, чем тысячу лет до рождения Пифагора примерно в 570 году до нашей эры .

На другой табличке, датируемой примерно 1800–1600 гг. до н. э., есть квадрат с подписанными треугольниками внутри. Это доказывает, что древние вавилоняне знали о так называемой теореме Пифагора, а также о других передовых математических концепциях.

«Вывод неизбежен. Вавилоняне знали соотношение между длиной диагонали квадрата и его стороной: d = квадратный корень из 2», — пишет математик Брюс Ратнер. «Вероятно, это было первое известное иррациональное число. Однако это, в свою очередь, означает, что они были знакомы с теоремой Пифагора – или, по крайней мере, с ее частным случаем для диагонали квадрата (d 2 = a 2 + a 2 = 2a 2 ) – более чем за тысячу лет до великого мудреца, в честь которого оно было названо».

Так почему же теорему приписали Пифагору, ведь ни одного оригинального сочинения Пифагора не сохранилось? То, что мы знаем о математике, было передано пифагорейцами – членами школы, которую он основал на территории современной южной Италии. Школа, получившая название «Полукруг Пифагора», была секретной, но полученные там знания передавались и часто приписывались самому основателю.

«Одной из причин редкости первоначальных источников Пифагора было то, что пифагорейские знания передавали от одного поколения к другому из уст в уста, поскольку письменных материалов было мало», — продолжил Ратнер. «Более того, из уважения к своему лидеру многие открытия, сделанные пифагорейцами, приписывали самому Пифагору; этим и объясняется термин «теорема Пифагора».

Хотя Пифагор не придумал эту теорию, его школа, безусловно, популяризировала ее, и она стала ассоциироваться с ним, по крайней мере, на следующие несколько тысяч лет.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ученые установили, что известную каждому школьнику теорему Пифагора придумал не он, и ее лишь приписывают математику, сообщает IFLScience.".