Уровень знаний по английскому и математике снизился из-за войны в Украине
Самые большие образовательные потери в Украине с математикой и английским языком.
Об этом в интервью сообщил МГ «Объектив» директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
«Об этом можно судить по результатам по этим предметам по всей стране. Здесь никаких исследований не требуется, это реально видно. Так было до войны, и во время войны только усугубилась ситуация», — отметил Сидоренко.
Кроме того, остается очень заметная разница между общим уровнем знаний, способностью конкурировать за место в университете детей, живущих и обучающихся в городах, и детей, живущих в селе.
«Безусловно, она была до НМТ, есть она и сегодня. 18 лет существует система внешних образовательных оценок – и 18 лет эта закономерность находит свое подтверждение», — сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Александр Сидоренко, английский язык, математика, нмт, образование;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 18:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самые большие образовательные потери в Украине с математикой и английским языком.".