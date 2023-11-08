Пам’ятник Сфінкса із природної скелі допоміг побудувати єгиптянам вітер
Вітрова ерозія зробила скелю в Стародавньому Єгипті схожою на сфінкса, а потім єгиптяни перетворили її на культовий пам’ятник, пише Live Science.
Нове дослідження припускає, що стародавні єгиптяни, можливо, створили Сфінкса у Гізі, пам’ятник віком 4500 років, який стоїть перед пірамідою Хафра, не повністю з нуля, а скоріше за все на природному об’єкті, який уже виглядав на диво схожим на сфінкса.
Команда з Нью-Йоркського університету припустила, що ярданг, скельний хребет, що обдувається вітром і стирчить із землі, може природно перетворитися на утворення, подібне до сфінкса.
Але навіть якби давні єгиптяни справді створили гігантську пам’ятку зі шматка каменю величезної форми, їм все одно довелося б делікатно виліпити знакові риси Сфінкса, які збереглися й донині, кажуть дослідники.
Щоб дослідити форму Сфінкса, команда взяла насип із м’якої глини із твердішим матеріалом усередині та помістила її у водний тунель зі швидким потоком, покликаним імітувати тисячолітню вітрову ерозію. На початку експерименту команда надала глині форму «напівеліпсоїда» або половину овалу. Коли вода розмила частину глини, вона набула форми сфінксу. Вони виявили, що «твердіший або міцніший матеріал став «головою» лева», йдеться у заяві, а також з’явилися риси лобової частини, трохи схожі на шию та лапи.
«Ми показали, що природний процес ерозії справді може створити форму, схожу на лева, що лежить, з піднятою головою», — розповів старший автор дослідження Лейф Ристроф, доцент кафедри математики Нью-Йоркського університету. Рістроф попередив, що, хоча можливо, що подібне природне явище існувало в Гізі, вчені не знають, чи воно існувало насправді.
Навіть якби така природна особливість справді існувала, зазначив Рістроф, стародавні єгиптяни все одно зробили б значний обсяг роботи для створення культової структури. “Немає жодних сумнівів у тому, що риси обличчя та деталі були виконані людьми”, – сказав Рістроф.
Єгиптологи та інші вчені, які не брали участь у дослідженні, заявили, що, хоча результати цікаві, це не означає, що природний об’єкт у формі сфінкса дійсно існував у Гізі.
Дослідження показує «дуже реальну можливість того, як природнє вапнякове утворення набуло аморфної форми, подібної до сфінкса», — сказала Кетрін Бард, почесний професор археології та класичних досліджень університету Бостона, яка провела велику роботу в Єгипті. Бард, однак, попередила, що, хоча вона й бачила ярданги в оазі Дахла в Західній пустелі Єгипту, вона ніколи не бачила ярдангу, схожого на той, який команда створила у своєму дослідженні. Навіть якби у Гізі існував ярданг у формі сфінкса, єгиптянам «довелося б доповнити природну освіту блоками вапняку, щоб завершити передню частину – ноги та лапи лева», – розповіла Бард.
Джудіт Банбері, геоархеолог із Кембриджського університету, яка провела велику роботу в Єгипті, розповіла, що «у минулому існували гіпотези про те, що обриси Сфінкса були створені внаслідок природної ерозії». Поточне дослідження є «досить гарною моделлю, яка показує, як ярданг з більш твердою ділянкою всередині може стати схожим на сфінкса», — сказала Банбері.
Лаура Раньєрі Рой, єгиптолог та засновник-директор організації «Живий Стародавній Єгипет», зазначила, що польові дослідження, проведені в 1930-х роках археологом Емілем Барезом, показали, що Сфінкс насправді був побудований на двох ярдангах, розташованих близько один до одного. Причому задня частина Сфінкса була побудована на одному ярдангу, а голова і груди Сфінкса – на іншому. Дослідження 1930-х років показали, що робота, яку єгиптяни виконали, щоб побудувати Сфінкса на двох ярдангах, була великою.
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- Категорії: Культура, Світ, Суспільство; Теги: ветер, египет, известняк, исследование, камень, лев, памятник, скала, сфинкс, ученые, ярданг;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вітрова ерозія зробила скелю в Стародавньому Єгипті схожою на сфінкса, а потім єгиптяни перетворили її на культовий пам’ятник, пише Live Science.".