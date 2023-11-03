Live
  • Пт 03.11.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

В Турции археологи нашли 11000-летюю статую мужчины, сжимающего пенис

Культура 15:30   03.11.2023
Оксана Якушко
В Турции археологи нашли 11000-летюю статую мужчины, сжимающего пенис

Статую мужчины высотой 2,3 метра, сжимающего свой пенис, обнаружили в одном из старейших храмов Турции, пишет Live Science.

Археологи в Турции раскопали статую возрастом почти 11 000 лет, которая изображает гигантского мужчину, сжимающего свой пенис, а также статую кабана в натуральную величину. Две статуи происходят из Гобекли-Тепе и Карахан-Тепе, которые являются одними из старейших храмовых объектов в мире.

Статую дикого кабана, вырезанную из известняка, нашли в Гобекли-Тепе, и она датируется периодом между 8700 и 8200 годами до нашей эры. Ее размеры составляют 1,4 метра в длину и 0,7 м в высоту, говорится в сообщении Немецкого археологического института. Археологи обнаружили на ее поверхности красные, черные и белые пигменты, что говорит о том, что скульптура когда-то была раскрашена.

Ученые раскопали большую скульптуру мужчины высотой 2,3 м на месте Карахан-Тепе, примерно в 35 км от Гобекли-Тепе. У каменного человека особенно выражены ребра, позвоночник и плечи, и на самом деле это может быть статуя, изображающая мертвого.

Исследователи также нашли небольшую скульптуру стервятника неподалеку в Карахан-Тепе. Хотя археологи не сказали, сколько лет новым статуям Карахан-Тепе, возраст этого места составляет около 11 000 лет, и на нем есть другие скульптуры и здания.

Археологи раньше думали, что сообщества охотников-собирателей в Юго-Западной Азии около 11 000 лет назад «были относительно простыми, небольшими по размеру и в целом эгалитарными (общество, где все равны – прим. ред.)». Но открытия в Гобекли-Тепе и Карахан-Тепе за последние 30 лет опровергли эту идею.

Гобекли-Тепе — обширное мегалитическое место, наполненное Т-образными колоннами и сложными скульптурами, изображающими животных, абстрактные символы и человеческие руки. По данным ООН по вопросам образования, науки и культуры, это место, вероятно, использовали в погребальных ритуалах. Наличие такого массивного и сложного комплекса позволяет предположить, что общины охотников-собирателей в этом регионе были не такими простыми, как когда-то считалось, а скорее были организованы таким образом, что позволяли им строить великие произведения архитектуры.

Назначение недавно найденных скульптур неясно. Изображенный человек может представлять собой «важного предка, связанного со зданием, в котором он был найден».

Поза фигуры может дать дополнительную информацию о ее предназначении. «Тот факт, что фигура сжимает свой пенис, символизирует, что этот человек был прародителем социальной группы, такой как родословная или клан, связанной со зданием», — сказал .

Бэннинг считает, что постройки в Карахан-Тепе и Гобекли-Тепе, возможно, использовались как дома, а не как храмы, «и в этом случае вполне логично, что у каждого из них будет свой собственный предок», — сказал Тед Бэннинг, профессор антропологии Университета Торонто.

Неудивительно, что скульптура кабана содержит пигменты, добавил он. «Я думаю, вполне вероятно, что большая часть скульптур на этих местах изначально была разрисована», — сказал Бэннинг, отметив, что краска плохо сохраняется в археологических записях.

Читайте также: Мумию дочки жреца и «Книгу мертвых» нашли на 3500-летнем кладбище в Египте

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ночью «шахеды» ударили по общежитию, где проживали переселенцы — Терехов
Ночью «шахеды» ударили по общежитию, где проживали переселенцы — Терехов
03.11.2023, 14:34
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
03.11.2023, 12:47
Пробовал становиться на ноги — в «Новой почте» сообщили об умершем сотруднике
Пробовал становиться на ноги — в «Новой почте» сообщили об умершем сотруднике
03.11.2023, 11:45
Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео)
Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео)
03.11.2023, 13:39
В субботу — шквалы: жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде
В субботу — шквалы: жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде
03.11.2023, 14:06
Стартовал проект «Большое сердце» для сбора средств на оснащение больниц
Стартовал проект «Большое сердце» для сбора средств на оснащение больниц
03.11.2023, 15:23

Новости по теме:

14:04
Мумию дочки жреца и «Книгу мертвых» нашли на 3500-летнем кладбище в Египте
15:54
Хлеб и обещания: археологи нашли, как в древних Помпеях подкупали избирателей
17:18
Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом
16:19
Израильские археологи раскопали самое древнее и большое поселение (фото)
14:48
В Шотландии найден пиктский камень возрастом 1200 лет

Вы читали новость: «В Турции археологи нашли 11000-летюю статую мужчины, сжимающего пенис»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 15:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Статую мужчины высотой 2,3 метра, сжимающего свой пенис, обнаружили в одном из старейших храмов Турции, пишет Live Science.".