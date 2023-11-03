В Турции археологи нашли 11000-летюю статую мужчины, сжимающего пенис

Статую мужчины высотой 2,3 метра, сжимающего свой пенис, обнаружили в одном из старейших храмов Турции, пишет Live Science.

Археологи в Турции раскопали статую возрастом почти 11 000 лет, которая изображает гигантского мужчину, сжимающего свой пенис, а также статую кабана в натуральную величину. Две статуи происходят из Гобекли-Тепе и Карахан-Тепе, которые являются одними из старейших храмовых объектов в мире.

Статую дикого кабана, вырезанную из известняка, нашли в Гобекли-Тепе, и она датируется периодом между 8700 и 8200 годами до нашей эры. Ее размеры составляют 1,4 метра в длину и 0,7 м в высоту, говорится в сообщении Немецкого археологического института. Археологи обнаружили на ее поверхности красные, черные и белые пигменты, что говорит о том, что скульптура когда-то была раскрашена.

Ученые раскопали большую скульптуру мужчины высотой 2,3 м на месте Карахан-Тепе, примерно в 35 км от Гобекли-Тепе. У каменного человека особенно выражены ребра, позвоночник и плечи, и на самом деле это может быть статуя, изображающая мертвого.

Исследователи также нашли небольшую скульптуру стервятника неподалеку в Карахан-Тепе. Хотя археологи не сказали, сколько лет новым статуям Карахан-Тепе, возраст этого места составляет около 11 000 лет, и на нем есть другие скульптуры и здания.

Археологи раньше думали, что сообщества охотников-собирателей в Юго-Западной Азии около 11 000 лет назад «были относительно простыми, небольшими по размеру и в целом эгалитарными (общество, где все равны – прим. ред.)». Но открытия в Гобекли-Тепе и Карахан-Тепе за последние 30 лет опровергли эту идею.

Гобекли-Тепе — обширное мегалитическое место, наполненное Т-образными колоннами и сложными скульптурами, изображающими животных, абстрактные символы и человеческие руки. По данным ООН по вопросам образования, науки и культуры, это место, вероятно, использовали в погребальных ритуалах. Наличие такого массивного и сложного комплекса позволяет предположить, что общины охотников-собирателей в этом регионе были не такими простыми, как когда-то считалось, а скорее были организованы таким образом, что позволяли им строить великие произведения архитектуры.

Назначение недавно найденных скульптур неясно. Изображенный человек может представлять собой «важного предка, связанного со зданием, в котором он был найден».

Поза фигуры может дать дополнительную информацию о ее предназначении. «Тот факт, что фигура сжимает свой пенис, символизирует, что этот человек был прародителем социальной группы, такой как родословная или клан, связанной со зданием», — сказал .

Бэннинг считает, что постройки в Карахан-Тепе и Гобекли-Тепе, возможно, использовались как дома, а не как храмы, «и в этом случае вполне логично, что у каждого из них будет свой собственный предок», — сказал Тед Бэннинг, профессор антропологии Университета Торонто.

Неудивительно, что скульптура кабана содержит пигменты, добавил он. «Я думаю, вполне вероятно, что большая часть скульптур на этих местах изначально была разрисована», — сказал Бэннинг, отметив, что краска плохо сохраняется в археологических записях.