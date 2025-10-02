Сегодня 2 октября: какой праздник и день в истории

2 октября — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом и Международный день ненасилия. В этот день 2018 года произошло убийство Джамаля Хашогги — оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии, в причастности к этому преступлению мировые разведки подозревают наследного принца Мухаммеда бин Салмана. В 1990-м в Украине началась студенческая «Революция на граните». В 1939-м во время захвата нацистами Польши капитулировала военно-морская база Хель. В 1906-м родился писатель Иван Багряный. В 1187 году армия Салах ад-Дина захватила Иерусалим.

Праздники и памятные даты 2 октября

2 октября в мире – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом и Международный день ненасилия.

Также сегодня: Всемирный день игры, День уролога, Международный день социального педагога, Всемирный день сельскохозяйственных животных, День рождения электронной почты, День аудиофила.

2 октября в истории

2 октября 1187 года мусульманская армия во главе с Салах ад-Дином (Саладином) захватила Иерусалим. Подробнее.

2 октября 1906 года родился украинский писатель Иван Багряный (настоящее имя Иван Лозовягин). Подробнее.

2 октября 1939 года капитулировала польская военно-морская база Хель. Ее гарнизон сопротивлялся нацистскому нашествию с 9 сентября. Подробнее.

2 октября 1990 года в Украине началась «Революция на граните». Подробнее.

2 октября 2018 года произошло убийство Джамаля Хашогги – оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии. Внимание всего мира к этой трагедии привлек тот факт, что убили Хашогги прямо в консульстве его страны в турецком Стамбуле — агенты правительства. Тело убитого уничтожили. Но утаить преступление не удалось: как выяснилось, здание консульства тайно прослушивали турецкие спецслужбы. Поэтому последние минуты жизни Хашогги попали на аудиозаписи, а стенограммы впоследствии обнародовали.

Это событие вызвало масштабный международный скандал и привело к долгосрочному кризису во взаимоотношениях королевского двора Саудовской Аравии с руководством демократических стран мира. Уже в начале ноября того же года американские СМИ со ссылкой на свои источники в ЦРУ начали сообщать: управление пришло к выводу, что убийство заказал лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд (чаще его сокращают до Мухаммед бин Салман). Первым об этом написало издание The Washington Post.

Следом убийство подробно расследовала ООН – и тоже пришла к выводам, которые на длительное время сделали саудовского принца «нерукопожатным» на Западе.

«В докладе Агнес Калламар, специального докладчика по вопросам внесудебных казней агентства ООН по правам человека, приведены самые подробные и авторитетные на сегодняшний день аргументы в пользу того, что ответственность за убийство господина Хашогги и его сокрытие лежит на самом высоком уровне королевского двора Саудовской Аравии. Опираясь на широкий доступ турецких разведывательных служб к данным слежки и показания турецких следователей, в отчете отмечается, что «достоверные доказательства» оправдывают «расследование индивидуальной ответственности чиновников Саудовской Аравии, включая наследного принца», — писало издание The New York Times.

Это же расследование пришло к выводу, что дипломаты Саудовского консульства участвовали в сокрытии убийства: очищали помещение с использованием специальных жидкостей, сжигали доказательства, блокировали работу следователей. Активную роль в этом играл лично генеральный консул в Турции. Впоследствии под давлением неопровержимых улик руководство Саудовской Аравии признало факт умышленного убийства гражданина своей страны в своем же консульстве. Впрочем, принц бин Салман, разумеется, заявил, что не отдавал такого приказа, но как руководитель страны признал ответственность за убийство на территории его дипломатического учреждения. Саудовцы быстро провели собственное «расследование» и закрытый судебный процесс против 11 граждан страны: троих (сотрудников спецслужб) оправдали, пятерых (исполнителей) приговорили к смертной казни, но впоследствии помиловали, еще троим определили сроки лишения свободы.

«Эксперты и критики уверены, что убийство такого известного диссидента, как Хашогги, могли совершить только с разрешения Мухаммеда бин Салмана. В рассекреченном отчете разведки США, опубликованном в феврале 2021 года, утверждается, что он являлся соучастником убийства Хашогги. 15 человек из группы наемных убийц, среди которых были персональные охранники принца, приехали в Турцию, где произошло убийство, по дипломатическим паспортам», — напомнил в материале для Би-Би-Си в 2024 году Джонатан Рагман.

Несмотря на то, что все ниточки с первых дней расследования убийства шли в королевский дворец Саудовской Аравии, тогдашний (и нынешний) президент США Дональд Трамп долго и упорно пытался игнорировать этот факт из-за личных симпатий и партнерских отношений с бин Салманом. Это даже повлекло за собой его конфликт с Конгрессом США — обе палаты приняли резолюцию о прекращении американской военной помощи Саудовской Аравии и ограничении военных полномочий Трампа (а он наложил на это решение вето). Вернувшись в Белый дом в 2025 году, Трамп вернулся и к дружбе с наследником трона Саудовской Аравии. Именно туда он совершил свой первый государственный визит после инаугурации – в мае этого года. И сразу же заключил с бин Салманом рекордное соглашение о продаже оборонной продукции на почти 142 миллиарда долларов. Несмотря на то, что с момента убийства Джамаля Хашогги прошло немало времени, а Мухаммед бин Салман в значительной степени уже вышел из международной изоляции, такой выбор Трампа для первого государственного визита подвергся значительной критике.

Церковный праздник

2 октября чтят память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. Подробнее.

Народные приметы

Если 2 октября пошел дождь, то через неделю жди заморозков.

Если погода хорошая – осень будет теплой и длинной.

Если в лесу много грибов, то предстоящее лето будет дождливым.

Что нельзя делать 2 октября

Не рекомендуется переезжать на новое место и отправляться в дальний путь.

Нельзя пускать в дом чужих и принимать подарки от незнакомцев.

Нельзя брать с собой большую сумму денег, потому что их можно потерять.