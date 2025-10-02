Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії

2 жовтня – Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом та Міжнародний день ненасильства. Цього дня у 2018 році сталося вбивство Джамаля Хашоггі – опозиційного журналіста з Саудівської Аравії, у причетності до цього злочину світові розвідки підозрюють спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана. У 1990-му в Україні розпочалася студентська “Революція на граніті”. У 1939-му під час захоплення нацистами Польщі капітулювала військово-морська база Гель, гарнізон якої найдовше чинив опір загарбникам. У 1906-му народився письменник Іван Багряний. У 1187-му армія Салах ад-Діна захопила Єрусалим.

Свята та пам’ятні дати 2 жовтня

2 жовтня у світі – Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом і Міжнародний день ненасильства.

Також сьогодні: Всесвітній день гри, День уролога, Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день сільськогосподарських тварин, День народження електронної пошти, День аудіофіла.

<br />

2 жовтня в історії

2 жовтня 1187 мусульманська армія на чолі з Салах ад-Діном (Саладіном) захопила Єрусалим. Докладніше.

2 жовтня 1906 року народився український письменник Іван Багряний (справжнє ім’я Іван Лозов’ягін). Докладніше.

2 жовтня 1939 року капітулювала польська військово-морська база Гель. Її гарнізон чинив опір нацистській навалі з 9 вересня. Докладніше.

2 жовтня 1990 року в Україні розпочалася “Революція на граніті”. Докладніше.

2 жовтня 2018 року сталося вбивство Джамаля Хашоггі – опозиційного журналіста із Саудівської Аравії. Увагу всього світу до цієї трагедії привернув той факт, що Хашоггі вбили прямо в консульстві його країни в турецькому Стамбулі – агенти уряду. Тіло вбитого знищили. Але приховати злочин не вдалося: як з’ясувалося, будівлю консульства таємно прослуховували турецькі спецслужби. Тож останні хвилини життя Хашоггі потрапили на аудіозаписи, а стенограми згодом оприлюднили.

Ця подія викликала масштабний міжнародний скандал і призвела до довгострокової кризи у взаєминах королівського двору Саудівської Аравії з керівництвом демократичних країн світу. Уже на початку листопада того ж року американські ЗМІ з посиланням на свої джерела в ЦРУ почали повідомляти: управління дійшло висновку, що вбивство замовив особисто наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман ас-Сауд (найчастіше його скорочують до Мухаммед бін Салман). Першим про це написало видання The Washington Post.

Слідом убивство докладно розслідувала ООН – і теж дійшла висновків, які на тривалий час зробили саудівського принца “нерукоподатним” на Заході.

“У доповіді Агнес Калламар, спеціального доповідача з питань позасудових страт агентства ООН з прав людини, наведено найдетальніші та найавторитетніші на сьогодні аргументи на користь того, що відповідальність за вбивство пана Хашоггі та його приховування лежить на найвищому рівні королівського двору Саудівської Аравії. Спираючись на широкий доступ турецьких розвідувальних служб до даних стеження та свідчення турецьких слідчих, у звіті зазначається, що “перевірені докази” виправдовують “розслідування індивідуальної відповідальності високопосадовців Саудівської Аравії, включаючи спадкоємного принца”, – писало видання The New York Times.

Це ж розслідування дійшло висновку, що дипломати Саудівського консульства брали участь у прихованні вбивства: очищали приміщення з використанням спеціальних рідин, спалювали докази, блокували роботу слідчих. Активну роль у цьому грав особисто генеральний консул у Туреччині. Згодом під тиском незаперечних доказів керівництво Саудівської Аравії визнало факт умисного вбивства громадянина своєї країни у своєму консульстві. Утім, принц бін Салман заявив, що не віддавав такого наказу, але як керівник країни визнав відповідальність за вбивство на території його дипломатичної установи. Саудівці швидко провели власне “розслідування” та закритий судовий процес проти 11 громадян країни: трьох (співробітників спецслужб) виправдали, п’ятьох (виконавців) засудили до страти, але згодом помилували, ще трьом визначили терміни позбавлення волі.

“Експерти та критики впевнені, що вбивство такого відомого дисидента, як Хашоггі, могли вчинити лише з дозволу Мухаммеда бін Салмана. У розсекреченому звіті розвідки США, опублікованому у лютому 2021 року, стверджується, що він був співучасником убивства Хашоггі. 15 людей з групи найманих убивць, серед яких були персональні охоронці принца, приїхали до Туреччини, де сталося вбивство, за дипломатичними паспортами”, – нагадав у матеріалі для Бі-Бі-Сі у 2024 році Джонатан Рагман.

Попри те що всі ниточки з перших днів розслідування вбивства йшли до королівського палацу Саудівської Аравії, тодішній (і нинішній) президент США Дональд Трамп довго й уперто намагався ігнорувати цей факт через особисті симпатії та партнерські стосунки з бін Салманом. Це навіть спричинило його конфлікт з Конгресом США – обидві палати ухвалили резолюцію про припинення американської військової допомоги Саудівській Аравії та обмеження військових повноважень Трампа (а він наклав на це рішення вето). Повернувшись до Білого дому у 2025 році, Трамп повернувся і до дружби зі спадкоємцем трону Саудівської Аравії. Саме туди він здійснив свій перший державний візит після інавгурації – у травні цього року. І відразу ж уклав із бін Салманом рекордну угоду про продаж оборонної продукції на майже 142 мільярди доларів. Попри те що з моменту вбивства Джамаля Хашоггі пройшло чимало часу, а Мухаммед бін Салман значною мірою вже вийшов з міжнародної ізоляції, такий вибір Трампа для першого державного візиту зазнав значної критики.

Церковне свято

2 жовтня в Україні вшановують пам’ять священномученика Кипріана, мучениці Юстини та Мученика Феоктиста. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 2 жовтня пішов дощ, то через тиждень чекай заморозків.

Якщо погода гарна – осінь буде теплою та довгою.

Якщо у лісі багато грибів, то наступне літо буде дощовим.

Що не можна робити 2 жовтня

Не рекомендовано переїжджати на нове місце і вирушати в далеку дорогу.

Не можна пускати в дім чужих і приймати подарунки від незнайомців.

Не можна брати з собою велику суму грошей, бо їх можна втратити.