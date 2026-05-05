Современные протоколы в МЦ ADONIS по лечению дисплазии шейки матки
В современной гинекологии постоянно появляются новые эффективные диагностические методы и способы лечения заболеваний. Например, очень важно своевременно обнаружить патологические состояния шейки матки. Некоторые гинекологические заболевания проходят без симптомов и выявить их можно только на обследовании. Если же не проводить своевременное лечение дисплазии шейки матки, то последствия могут быть очень серьезными.
Что такое дисплазия шейки матки (CIN) и почему она опасна?
Дисплазия шейки матки — это заболевание, которое по-другому называется цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) и является патологическим изменением эпителиальных клеток шейки матки. Развитие данной болезни связывают чаще всего с наличием в организме вируса папилломы человека.
Дисплазия опасна тем, что часто не проявляется симптоматически и при этом уверенно прогрессирует до рака шейки матки. Если не проводить регулярную диагностику, то пациентка может долгое время не знать о проблеме.
Среди главных рисков CIN:
- возможность перерождения в злокачественную форму рака;
- долгий период существования без симптомов;
- влияние на репродуктивную функцию;
- необходимость более сложного лечения на поздних этапах.
Диагностический протокол в ADONIS
Медицинский центр ADONIS при диагностике дисплазии использует комплексный подход, который соответствует международным стандартам. Этот центр гинекологии в Киеве имеет современное оборудование и опытных профессионалов, которые точно устанавливают стадию болезни и выявляют сопутствующие факторы риска.
Диагностический протокол состоит из таких этапов:
- Гинекологический осмотр с использованием зеркал.
- Цитологическое исследование (ПАП-тест).
- ВПЧ-тестирование.
- Расширенная кольпоскопия.
- Биопсия шейки матки (если требуется).
Как определяется тактика лечения в зависимости от стадии CIN?
Метод лечения подбирают в зависимости от степени заболевания:
- CIN I (легкая степень) — обычно нужно наблюдение, иммунная коррекция и противовирусная терапия.
- CIN II (умеренная степень) — иногда требуются малоинвазивные вмешательства и удаление пораженных тканей.
- CIN III (тяжелая степень) — требует более радикальніх методов лечения и обязательного контроля рисков развития онкологии.
Важно регулярно наблюдаться после лечения для исключения рецидива заболевания.
Современные методы лечения дисплазии в ADONIS
Медицинский центр ADONIS применяет новейшие малоинвазивные технологии, с помощью которых эффективно проводится лечение дисплазии без большой травматизации тканей. Самыми популярными методами являются:
- радиоволновая терапия;
- лазерное лечение;
- конизация шейки матки;
- медикаментозная поддержка и противовирусная терапия.
Современные протоколы лечения дисплазии шейки матки у женщин имеют такие плюсы:
- высокая точность воздействия;
- быстрая реабилитация;
- сохранение репродуктивной функции;
- минимальный риск осложнений.
• Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 12:06;