В современной гинекологии постоянно появляются новые эффективные диагностические методы и способы лечения заболеваний. Например, очень важно своевременно обнаружить патологические состояния шейки матки. Некоторые гинекологические заболевания проходят без симптомов и выявить их можно только на обследовании. Если же не проводить своевременное лечение дисплазии шейки матки, то последствия могут быть очень серьезными.

Что такое дисплазия шейки матки (CIN) и почему она опасна?

Дисплазия шейки матки — это заболевание, которое по-другому называется цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) и является патологическим изменением эпителиальных клеток шейки матки. Развитие данной болезни связывают чаще всего с наличием в организме вируса папилломы человека.

Дисплазия опасна тем, что часто не проявляется симптоматически и при этом уверенно прогрессирует до рака шейки матки. Если не проводить регулярную диагностику, то пациентка может долгое время не знать о проблеме.

Среди главных рисков CIN:

возможность перерождения в злокачественную форму рака;

долгий период существования без симптомов;

влияние на репродуктивную функцию;

необходимость более сложного лечения на поздних этапах.

Диагностический протокол в ADONIS

Медицинский центр ADONIS при диагностике дисплазии использует комплексный подход, который соответствует международным стандартам. Этот центр гинекологии в Киеве имеет современное оборудование и опытных профессионалов, которые точно устанавливают стадию болезни и выявляют сопутствующие факторы риска.

Диагностический протокол состоит из таких этапов:

Гинекологический осмотр с использованием зеркал.

Цитологическое исследование (ПАП-тест).

ВПЧ-тестирование.

Расширенная кольпоскопия.

Биопсия шейки матки (если требуется).

Как определяется тактика лечения в зависимости от стадии CIN?

Метод лечения подбирают в зависимости от степени заболевания:

CIN I (легкая степень) — обычно нужно наблюдение, иммунная коррекция и противовирусная терапия.

CIN II (умеренная степень) — иногда требуются малоинвазивные вмешательства и удаление пораженных тканей.

CIN III (тяжелая степень) — требует более радикальніх методов лечения и обязательного контроля рисков развития онкологии.

Важно регулярно наблюдаться после лечения для исключения рецидива заболевания.

Современные методы лечения дисплазии в ADONIS

Медицинский центр ADONIS применяет новейшие малоинвазивные технологии, с помощью которых эффективно проводится лечение дисплазии без большой травматизации тканей. Самыми популярными методами являются:

радиоволновая терапия;

лазерное лечение;

конизация шейки матки;

медикаментозная поддержка и противовирусная терапия.

Современные протоколы лечения дисплазии шейки матки у женщин имеют такие плюсы: