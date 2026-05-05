Live

Современные протоколы в МЦ ADONIS по лечению дисплазии шейки матки

Реклама 12:06   05.05.2026
Ирина Максимова
Современные протоколы в МЦ ADONIS по лечению дисплазии шейки матки

В современной гинекологии постоянно появляются новые эффективные диагностические методы и способы лечения заболеваний. Например, очень важно своевременно обнаружить патологические состояния шейки матки. Некоторые гинекологические заболевания проходят без симптомов и выявить их можно только на обследовании. Если же не проводить своевременное лечение дисплазии шейки матки, то последствия могут быть очень серьезными.

Что такое дисплазия шейки матки (CIN) и почему она опасна?

Дисплазия шейки матки — это заболевание, которое по-другому называется цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) и является патологическим изменением эпителиальных клеток шейки матки. Развитие данной болезни связывают чаще всего с наличием в организме вируса папилломы человека.

Дисплазия опасна тем, что часто не проявляется симптоматически и при этом уверенно прогрессирует до рака шейки матки. Если не проводить регулярную диагностику, то пациентка может долгое время не знать о проблеме.

Среди главных рисков CIN:

  • возможность перерождения в злокачественную форму рака;
  • долгий период существования без симптомов;
  • влияние на репродуктивную функцию;
  • необходимость более сложного лечения на поздних этапах.

Диагностический протокол в ADONIS

Медицинский центр ADONIS при диагностике дисплазии использует комплексный подход, который соответствует международным стандартам. Этот центр гинекологии в Киеве имеет современное оборудование и опытных профессионалов, которые точно устанавливают стадию болезни и выявляют сопутствующие факторы риска.

Диагностический протокол состоит из таких этапов:

  • Гинекологический осмотр с использованием зеркал.
  • Цитологическое исследование (ПАП-тест).
  • ВПЧ-тестирование.
  • Расширенная кольпоскопия.
  • Биопсия шейки матки (если требуется).

Как определяется тактика лечения в зависимости от стадии CIN?

Метод лечения подбирают в зависимости от степени заболевания:

  • CIN I (легкая степень) — обычно нужно наблюдение, иммунная коррекция и противовирусная терапия.
  • CIN II (умеренная степень) — иногда требуются малоинвазивные вмешательства и удаление пораженных тканей.
  • CIN III (тяжелая степень) — требует более радикальніх методов лечения и обязательного контроля рисков развития онкологии.

Важно регулярно наблюдаться после лечения для исключения рецидива заболевания.

Современные методы лечения дисплазии в ADONIS

Медицинский центр ADONIS применяет новейшие малоинвазивные технологии, с помощью которых эффективно проводится лечение дисплазии без большой травматизации тканей. Самыми популярными методами являются:

  • радиоволновая терапия;
  • лазерное лечение;
  • конизация шейки матки;
  • медикаментозная поддержка и противовирусная терапия.

Современные протоколы лечения дисплазии шейки матки у женщин имеют такие плюсы:

  • высокая точность воздействия;
  • быстрая реабилитация;
  • сохранение репродуктивной функции;
  • минимальный риск осложнений.
Автор: Ирина Максимова
Популярно
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
05.05.2026, 09:30
Новости Харькова — главное 5 мая: утренние «прилеты», снова взрывы
Новости Харькова — главное 5 мая: утренние «прилеты», снова взрывы
05.05.2026, 12:58
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
05.05.2026, 12:12
В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется)
В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется)
05.05.2026, 12:54
Две ракеты атаковали утром Харьков: повреждена многоэтажка (дополнено)
Две ракеты атаковали утром Харьков: повреждена многоэтажка (дополнено)
05.05.2026, 08:04
Газа не будет в двух районах Харькова в среду: адреса
Газа не будет в двух районах Харькова в среду: адреса
05.05.2026, 13:19

Новости по теме:

04.05.2026
Недорогие овощи для ежедневного рациона: как собрать полезную корзину без лишних затрат
30.04.2026
Сравнение материалов для эстетической реставрации: керамика против композита
28.04.2026
Проекты, которые меняют Харьковщину
27.04.2026
Как правильно носить бандаж на руке: сколько часов в день и какие ошибки не допускать
27.04.2026
Работа за границей от прямых работодателей: как найти вакансию и избежать рисков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Современные протоколы в МЦ ADONIS по лечению дисплазии шейки матки», то посмотрите больше в разделе Реклама на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 12:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В современной гинекологии постоянно появляются новые эффективные диагностические методы и способы лечения заболеваний.".