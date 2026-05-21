Подземные университеты Харькова: почему офлайн-опыт важен для будущих специалистов

Харьков традиционно называли студенческой столицей Украины, но полномасштабная война изменила саму логику университетской жизни.

Для города, постоянно находящегося под угрозой обстрелов, вопрос офлайн-обучения уже не сводится только к расписанию пар или желанию студентов видеться с преподавателями. Теперь главное условие – безопасное пространство, где можно проводить лекции, практические занятия, лабораторные работы и консультации даже во время воздушных тревог.

В Харькове этот формат постепенно приобретает реальные очертания. Например, в январе 2026 безопасное пространство открыли в Харьковском национальном университете радиоэлектроники: там можно проводить лекции и практические занятия во время тревог. Инициатива была реализована Kharkiv IT Cluster, IT4Life и EPAM Ukraine, а общие инвестиции превысили 830 тыс. грн.

Почему обучение онлайн не заменяет университет на 100%

Дистанционное обучение помогло не остановить образование, но оно не закрывает все потребности студентов. Особенно это ощутимо на специальностях, где важны лаборатории, оборудование, групповые проекты, практика и живой контакт с преподавателем. Будущему инженеру, медику, архитектору, программисту или менеджеру недостаточно просто прослушать лекцию в записи. Ему нужно задавать вопросы, ошибаться, пробовать, обсуждать решения и получать быструю обратную связь.

Именно в таких ситуациях формируется профессиональная зрелость: студент учится не только знать материал, но применять его в реальных условиях. Когда преподаватель организует командную работу, дискуссию или презентацию проекта, наряду со профессиональными знаниями развиваются и soft skills, то есть коммуникативность, адаптивность, ответственность и умение сотрудничать, без которых современному специалисту сложно конкурировать на рынке труда.

Подземные аудитории как инвестиция в будущие кадры

Подземный университет – это не просто укрытие с партами. Это попытка сохранить экосистему города. В таких пространствах должны быть вентиляция, электричество, интернет, санитарные условия, доступ к учебному оборудованию, возможность проводить занятия по расписанию и быстро реагировать на ситуацию.

В ХАИ безопасные места обучения создавали поэтапно с января 2024 года. Их площадь составляет около 1,5 тыс. квадратных метров, а учебный процесс у них стартовал с 1 сентября 2025 года. По словам руководства университета, эти помещения рассчитаны примерно на 400-500 соискателей образования, аспирантов и преподавателей, а в перспективе вуз хочет дать возможность учиться очно 35-40% студентов, по крайней мере, на практических и лабораторных занятиях.

Практика, которую невозможно передать через экран

Наибольшая ценность офлайн-опыта – в практическом взаимодействии. Студент медицинского университета должен отрабатывать навыки, связанные с точностью движений, наблюдением и коммуникацией с пациентом. Будущий инженер должен видеть, как работает оборудование, как возникают технические ошибки и как команда ищет решение. IТ-студенту важно не только писать код, но и объяснять его логику, презентовать решения, работать в паре и воспринимать критику.

Именно поэтому большие Харьковские университеты ищут гибридные модели. По данным Kharkiv Today, в Харьковском национальном медицинском университете подготовили десять укрытий, рассчитанных на 2500 студентов, а практические занятия там могут проходить офлайн, в то время как лекции остаются онлайн. Такой подход позволяет не рисковать безопасностью, но и не терять то, что служит основой качественной профессиональной подготовки.

Почему это важно для Харькова

Подземные университеты имеют значение не только для студентов. Они помогают городу содержать молодежь, преподавателей, ученых и бизнес-партнеров. Если студент видит, что его университет не просто выживает онлайн, а создает условия для обучения, практики и развития, у него появляется больше причин оставаться в Харькове.

Представители МОН также отмечали, что харьковские университеты продолжают исследование даже под землей, имеют уникальное оборудование и придерживаются позиции «никаких релокаций». Это немаловажный сигнал: город не отказывается от статуса образовательного центра, а ищет новую модель существования в условиях войны.

Офлайн-опыт в безопасных пространствах – это о большем, чем возврат к аудиториям. Это о профессиональном качестве, доверии, командности и ощущении принадлежности к университетскому сообществу. Именно такие вещи формируют будущего специалиста – не только компетентного, но и готового работать с людьми, отвечать за решения и развивать город, в котором он учится.