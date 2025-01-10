Увечері у Харкові п’яний водій влетів в інше авто – подробиці ДТП

ДТП сталося у Київському районі міста близько 20:00, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.

“Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Renault здійснив зіткнення з іншим авто. Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння“, – пишуть копи.

Проте проходити тест на драгері на місці чоловік відмовився – поїхав до лікарні. Вже там лікарі підтвердили, що водій справді п’яний.

“Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду“, – додали патрульні.