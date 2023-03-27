Побив, відібрав авто та вимагав $2000: на Харківщині зловили здирника

Чоловік на Харківщині продав знайомому автомобіль з розстрочкою, а коли той не зміг через хворобу доньки внести черговий платіж, перейшов до методів “лихих 90-х”.

Машину у знайомого мешканець Харківщини придбав за 1400 доларів США. А зрештою залишився і без грошей, і без машини. Усний договір купівлі-продажу передбачав розстрочку виплат на рік.

“Покупець протягом семи місяців щомісячно сплачував гроші чоловіку. Проте він попросив призупинити сплату через складне матеріальне становище: у нього захворіла 8-річна донька. Але продавця це не влаштувало. Наприкінці грудня 2021 року він приїхав до чоловіка додому, почав залякувати його та забрав автівку. Ділок навіть встиг перепродати автомобіль третій особі, але першого покупця, який вже сплатив частину суму по розстрочці, він про це не повідомив та продовжив погрози на його адресу“, – поінформували у пресслужбі Харківської обласної прокуратури .

У 2022 році здирник “перейшов на новий рівень” – він заявив, що знайомий взагалі не передавав йому грошей і винен навіть більше, ніж спочатку домовлялися.

“Підозрюваний побив чоловіка та попередив, що той має передати йому 2000 доларів США, погрожуючи застосувати фізичне насильство до нього та його дружини. Чоловік погодився передати необхідну суму. 23 березня 2023 року під час передачі 2000 доларів США правоохоронці затримали вимагача“, – повідомили прокурори.

Заповзятливого 33-річного торговця машинами відправили до СІЗО. Йому повідомили про підозру за фактом здирництва, скоєного в умовах військового стану.