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Без газа останется один из районов Харькова за два дня до Нового года: адреса

Общество 15:15   27.12.2024
Виктория Яковенко
Без газа останется один из районов Харькова за два дня до Нового года: адреса

30 декабря временно будет прекращено газоснабжение в Слободском районе Харькова.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в понедельник в этом районе проведут работы на газовых сетях.

Адреса, где отключат газ:

🔹 проезд. Корсиковский – все дома,

🔹 ул. Соича – все дома,

🔹 ул. Купянская – все дома,

🔹 ул. Кошкина – все дома,

🔹 пер. Корсиковский – все дома,

🔹 пер. Виленский — все дома,

🔹 пер. Бетховена – все дома,

🔹 ул. Георгия Тарасенко дом. 119, 121, 145, 147,

🔹 просп. Героев Харькова дом. 122, 124/7, 124/5-А, 124/4, 124, 124-А, 124/3, 187, 191, 193,

🔹 проезд. Афанасия Фирсова дом. 2-А, 2-Б, 4-А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 18-А, 20, 22, 24,

🔹 ул. Узловая дом. 28.

Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения», — отметили газовщики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 15:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 декабря временно будет прекращено газоснабжение в Слободском районе Харькова.".