Что с заболеваемостью в Харькове: в мэрии назвали цифры за неделю
Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболели 902 жителей. Госпитализированных не было.
Заболеваемость COVID-19 снижается в Харькове. За неделю с 18 по 24 декабря в городе заболели восемь человек, для сравнения – с 11 по 17 декабря было 13 лабораторно подтвержденных случаев, сообщили в Харьковском горсовете.
«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV-2), который сейчас циркулирует по территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета является вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах», – добавили в мэрии.
Напомним, в Областном центре контроля и профилактики болезней ранее назвали какие вирусы респираторной группы циркулируют на Харьковщине. С начала эпидсезона, то есть с 30 сентября, методом ПЦР в регионе обследовали более 5 тысяч жителей. У 305 человек (6%) обнаружили положительные результаты: у 230 (75,4%) — коронавирус, у 23 (7,5%) — РС-вирус, у 21 (6,9%) — риновирус, у 13 (4,2%) — вирус парагриппа, у 14 (4,6%) — аденовирус, у одного (0,3%) — бокавирус, у одного (0,3%) — метапневмовирус, у двух (0,7%) — вирус гриппа типа В.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, міськрада, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболели 902 жителей. Госпитализированных не было.".