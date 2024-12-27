Що з захворюваністю у Харкові: у мерії назвали цифри за тиждень
На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворіли 902 жителів. Шпиталізованих не було.
Захворюваність на COVID-19 знижується у Харкові. За тиждень із 18 по 24 грудня у місті захворіли вісім людей, для порівняння – з 11 по 17 грудня було 13 лабораторно підтверджених випадків, повідомили у Харківській міськраді.
«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях», – додали в мерії.
Нагадаємо, в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб раніше назвали віруси респіраторної групи, що циркулюють на Харківщині. З початку епідсезону, тобто з 30 вересня, методом ПЛР у регіоні обстежили понад 5 тисяч мешканців. У 305 людей (6%) виявили позитивні результати: у 230 (75,4%) – коронавірус, у 23 (7,5%) – РС-вірус, у 21 (6,9%) – риновірус, у 13 (4,2%) – вірус парагрипу, у 14 (4,6%) – аденовірус, в одного (0,3%) – бокавірус, в одного (0,3%) – метапневмовірус, у двох (0,7%) – вірус грипу типу В.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, міськрада, ОРВИ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворіли 902 жителів. Шпиталізованих не було.".