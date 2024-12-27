Двоє загиблих та четверо поранених на Харківщині внаслідок ударів РФ
Про обстріл РФ, а також наслідки “прильотів” розповів 27 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Перший “приліт” зафіксували на Харківщині напередодні, о 14:20, у Слатиному. Через удар КАБу загинув 67-річний чоловік, ще двоє постраждали. Також внаслідок обстрілу пошкоджені п’ять багатоповерхівок та два приватні будинки.
Незабаром окупанти атакували й Богодухівський район. У Золочеві пошкоджена ферма та чотири приватні будинки, постраждав чоловік. Крім того, ворог продовжив тероризувати регіон і ввечері.
“18:28, Золочівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Влучання КАБ в житловий будинок. Знищено три приватні будинки, пошкоджено дев’ять приватних будинків та сім цивільних автомобілів. Вилучено тіло 60-річного чоловіка зі зруйнованого будинку. Травмована жінка. 19:00, Харківський р-н, с. Прудянка. Внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок”, – написав Синєгубов.
Він також нагадав, що вдень дісталося й Харкову.
“15:08, м. Харків, Індустріальний р-н. Відкрита територія. Влучання в землю. Пошкоджено п’ять автомобілів та скління вікон 16-поверхового житлового будинку”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 08:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріл РФ, а також наслідки “прильотів” розповів 27 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".