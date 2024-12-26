Загиблий і поранена – росіяни знову атакували селище на Харківщині
Російська авіація знову обстріляла селище Золочів, внаслідок чого загинув чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.
26 грудня близько 18:10 росіяни повторно вдарили з авіації по селищу Золочів Богодухівського району.
Ворожий КАБ поцілив житловий будинок. З-під завалів рятувальники витягнули тіло загиблого чоловіка.
Осколкове поранення дістала 53-річна жінка. Її ушпиталили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, обстріл, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 21:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська авіація знову обстріляла селище Золочів, внаслідок чого загинув чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".