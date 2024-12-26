Загиблий і поранена – росіяни знову атакували селище на Харківщині

Російська авіація знову обстріляла селище Золочів, внаслідок чого загинув чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.

26 грудня близько 18:10 росіяни повторно вдарили з авіації по селищу Золочів Богодухівського району.

Ворожий КАБ поцілив житловий будинок. З-під завалів рятувальники витягнули тіло загиблого чоловіка.

Осколкове поранення дістала 53-річна жінка. Її ушпиталили.