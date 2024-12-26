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Загиблий і поранена – росіяни знову атакували селище на Харківщині

Події 21:38   26.12.2024
Оксана Якушко
Загиблий і поранена – росіяни знову атакували селище на Харківщині

Російська авіація знову обстріляла селище Золочів, внаслідок чого загинув чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

26 грудня близько 18:10 росіяни повторно вдарили з авіації по селищу Золочів Богодухівського району.

Ворожий КАБ поцілив житловий будинок. З-під завалів рятувальники витягнули тіло загиблого чоловіка.

Осколкове поранення дістала 53-річна жінка. Її ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 21:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська авіація знову обстріляла селище Золочів, внаслідок чого загинув чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".