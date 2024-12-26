Погибший и раненая – россияне снова атаковали поселок на Харьковщине
Российская авиация снова обстреляла поселок Золочев, в результате чего погиб мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.
26 декабря около 18:10 россияне повторно ударили из авиации КАБами по Золочеву Богодуховского района.
Вражеский КАБ попал в жилой дом. Из-под завалов спасатели вытащили тело погибшего мужчины.
Осколочное ранение получила 53-летняя женщина. Ее госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, обстрел, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 21:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская авиация снова обстреляла поселок Золочев, в результате чего погиб мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".