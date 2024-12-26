Погибший и раненая – россияне снова атаковали поселок на Харьковщине

Российская авиация снова обстреляла поселок Золочев, в результате чего погиб мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

26 декабря около 18:10 россияне повторно ударили из авиации КАБами по Золочеву Богодуховского района.

Вражеский КАБ попал в жилой дом. Из-под завалов спасатели вытащили тело погибшего мужчины.

Осколочное ранение получила 53-летняя женщина. Ее госпитализировали.