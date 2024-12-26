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Погибший и раненая – россияне снова атаковали поселок на Харьковщине

Происшествия 21:38   26.12.2024
Оксана Якушко
Погибший и раненая – россияне снова атаковали поселок на Харьковщине

Российская авиация снова обстреляла поселок Золочев, в результате чего погиб мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

26 декабря около 18:10 россияне повторно ударили из авиации КАБами по Золочеву Богодуховского района.

Вражеский КАБ попал в жилой дом. Из-под завалов спасатели вытащили тело погибшего мужчины.

Осколочное ранение получила 53-летняя женщина. Ее госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 21:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская авиация снова обстреляла поселок Золочев, в результате чего погиб мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".