Трагедия произошла в Сочельник в Харькове: подробности

В Харькове задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы, сообщили в Нацполиции.

25 декабря стало известно, что житель Немышлянского района во время ссоры избил и задушил 38-летнюю жену. Между ними возникла ссора, затем мужчина взял веревку и задушил ее. А потом он замотал тело в одеяло и вынес в недостроенный гараж, расположенный рядом.

Мужчину задержали и подозревают в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.