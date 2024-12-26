Трагедия произошла в Сочельник в Харькове: подробности
В Харькове задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы, сообщили в Нацполиции.
25 декабря стало известно, что житель Немышлянского района во время ссоры избил и задушил 38-летнюю жену. Между ними возникла ссора, затем мужчина взял веревку и задушил ее. А потом он замотал тело в одеяло и вынес в недостроенный гараж, расположенный рядом.
Мужчину задержали и подозревают в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, убийство, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 19:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы, сообщили в Нацполиции.".