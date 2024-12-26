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Трагедия произошла в Сочельник в Харькове: подробности

Происшествия 19:24   26.12.2024
Оксана Якушко
Трагедия произошла в Сочельник в Харькове: подробности

В Харькове задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы, сообщили в Нацполиции.

25 декабря стало известно, что житель Немышлянского района во время ссоры избил и задушил 38-летнюю жену. Между ними возникла ссора, затем мужчина взял веревку и задушил ее. А потом он замотал тело в одеяло и вынес в недостроенный гараж, расположенный рядом.

Мужчину задержали и подозревают в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 19:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы, сообщили в Нацполиции.".