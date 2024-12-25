Мужчину, который хотел заживо сжечь свою жену, взяли под стражу на Харьковщине

52-летнего мужчину подозревают в покушении на умышленное убийство, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Напомним, 23 декабря этого года в селе Башиловка Лозовского района подозреваемый и его сожительница употребляли алкогольные напитки. Посиделки переросли в ссору. Мужчина схватил бутылку, где был бензин, и вылил его на одежду женщины, а затем поджег.

Сначала вспыхнула одежда потерпевшей, затем возник пожар в доме. Огонь увидели соседи и вызвали помощь. Пострадавшую с термическими ожогами госпитализировали в тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за ее жизнь.

По ходатайству прокуроров подозреваемого содержат под стражей без определения размера залога.