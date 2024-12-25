Мужчину, который хотел заживо сжечь свою жену, взяли под стражу на Харьковщине
52-летнего мужчину подозревают в покушении на умышленное убийство, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Напомним, 23 декабря этого года в селе Башиловка Лозовского района подозреваемый и его сожительница употребляли алкогольные напитки. Посиделки переросли в ссору. Мужчина схватил бутылку, где был бензин, и вылил его на одежду женщины, а затем поджег.
Сначала вспыхнула одежда потерпевшей, затем возник пожар в доме. Огонь увидели соседи и вызвали помощь. Пострадавшую с термическими ожогами госпитализировали в тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за ее жизнь.
По ходатайству прокуроров подозреваемого содержат под стражей без определения размера залога.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 18:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летнего мужчину подозревают в покушении на умышленное убийство, сообщила Харьковская областная прокуратура.".