Чоловіка, що хотів живцем спалити свою дружину, взяли під варту на Харківщині
52-річного чоловіка підозрюють у замаху на навмисне вбивство, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Нагадаймо, 23 грудня цього року в селі Башилівка Лозівського району підозрюваний та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, де знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, а потім підпалив.
Спочатку спалахнув одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Вогонь побачили сусіди і викликали допомогу. Потерпілу з термічними опіками ушпиталили у тяжкому стані, медики продовжують боротися за її життя.
За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: поджег, сжечь заживо, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 18:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річного чоловіка підозрюють у замаху на навмисне вбивство, повідомила Харківська обласна прокуратура.".