Чоловіка, що хотів живцем спалити свою дружину, взяли під варту на Харківщині

52-річного чоловіка підозрюють у замаху на навмисне вбивство, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Нагадаймо, 23 грудня цього року в селі Башилівка Лозівського району підозрюваний та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, де знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, а потім підпалив.

Спочатку спалахнув одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Вогонь побачили сусіди і викликали допомогу. Потерпілу з термічними опіками ушпиталили у тяжкому стані, медики продовжують боротися за її життя.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.