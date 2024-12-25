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Чоловіка, що хотів живцем спалити свою дружину, взяли під варту на Харківщині

Події 18:21   25.12.2024
Оксана Якушко
Чоловіка, що хотів живцем спалити свою дружину, взяли під варту на Харківщині

52-річного чоловіка підозрюють у замаху на навмисне вбивство, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Нагадаймо, 23 грудня цього року в селі Башилівка Лозівського району підозрюваний та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, де знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, а потім підпалив.

Спочатку спалахнув одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Вогонь побачили сусіди і викликали допомогу. Потерпілу з термічними опіками ушпиталили у тяжкому стані, медики продовжують боротися за її життя.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Читайте також: Вогняна сварка на Харківщині: чоловік підпалив співмешканку (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 18:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річного чоловіка підозрюють у замаху на навмисне вбивство, повідомила Харківська обласна прокуратура.".