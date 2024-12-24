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Вогняна сварка на Харківщині: чоловік підпалив співмешканку (фото)

Події 11:23   24.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вогняна сварка на Харківщині: чоловік підпалив співмешканку (фото) Фото: Поліція Харківської області

За даними облуправління Нацполіції у Харківській області, події сталися напередодні на Харківщині близько 10:00. 

О 10:04 отримали повідомлення про те, що в селі Башилівка Лозівського району горить будинок. У пожежі постраждала 46-річна жінка. Як виявилося, пишуть копи, винуватцем займання став її співмешканець.

Фото: Поліція Харківської області

Встановлено, що 52-річний чоловік разом зі своєю співмешканкою вживали алкогольні напої. Будучи напідпитку, між зловмисником та жінкою виникла сварка на побутовому ґрунті. Чоловік схопив пляшку з бензином, що стояла на підлозі, та вилив на жінку. На постраждалій зайнявся одяг. Потерпілу госпіталізували до лікувального закладу у тяжкому стані“, – уточнили в поліції.

Фото: Поліція Харківської області

Наразі співмешканця постраждалої затримали, додали поліцейські.

Нагадаємо, раніше в облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомили, що напередодні о 09:59 отримали повідомлення про загоряння на території приватного будинку в селі Башилівка Лозівського району. Прибувши на місце виклику місцеві пожежники, що горить господарська споруда на площі 60 м кв. Вогонь вдалося локалізувати о 12.32.

Читайте також: Троє пенсіонерів загинули у Харкові та області у пожежах – подробиці від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 11:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління Нацполіції у Харківській області, події сталися напередодні на Харківщині близько 10:00. ".