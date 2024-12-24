Вогняна сварка на Харківщині: чоловік підпалив співмешканку (фото)

За даними облуправління Нацполіції у Харківській області, події сталися напередодні на Харківщині близько 10:00.

О 10:04 отримали повідомлення про те, що в селі Башилівка Лозівського району горить будинок. У пожежі постраждала 46-річна жінка. Як виявилося, пишуть копи, винуватцем займання став її співмешканець.

“Встановлено, що 52-річний чоловік разом зі своєю співмешканкою вживали алкогольні напої. Будучи напідпитку, між зловмисником та жінкою виникла сварка на побутовому ґрунті. Чоловік схопив пляшку з бензином, що стояла на підлозі, та вилив на жінку. На постраждалій зайнявся одяг. Потерпілу госпіталізували до лікувального закладу у тяжкому стані“, – уточнили в поліції.

Наразі співмешканця постраждалої затримали, додали поліцейські.

Нагадаємо, раніше в облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомили, що напередодні о 09:59 отримали повідомлення про загоряння на території приватного будинку в селі Башилівка Лозівського району. Прибувши на місце виклику місцеві пожежники, що горить господарська споруда на площі 60 м кв. Вогонь вдалося локалізувати о 12.32.